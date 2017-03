Tăng cường triệt phá các băng, nhóm tội phạm dịp tết Nguyên đán

(PL)- Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa có điện chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XII, bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Bính Thân 2016.

Theo đó, công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; triển khai các phương án bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh trấn áp, truy nã tội phạm; tăng cường đấu tranh với tội phạm có tổ chức, triệt phá các băng, nhóm tội phạm sử dụng vũ khí nóng… Đồng thời, thực hiện nghiêm túc kế hoạch về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại... T.PHAN