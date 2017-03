Tăng cường xử phạt giao thông đến cuối năm 2010

Để tăng cường trật tự an toàn giao thông từ nay đến cuối năm 2010, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chỉ đạo ban an toàn giao thông các tỉnh, TP tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động tháng an toàn giao thông đến hết năm 2010.

Theo đó, trong thời gian này sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi như vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; vượt đèn đỏ; vi phạm quy định nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm… Ủy ban cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão; xử lý nghiêm các lỗi vi phạm như chở quá tải, vi phạm luồng tuyến, phương tiện không đủ điều kiện an toàn… AT