Tăng gấp đôi quân số đặc nhiệm

“Công an TP.HCM đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm trấn áp và kéo giảm tội phạm trên địa bàn. Trong đó có kế hoạch tăng cường sức chiến đấu cho lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm (HSĐN) như tăng gấp đôi quân số, huấn luyện nghiệp vụ, trang bị phương tiện kỹ thuật...”. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 10-3, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an TP.HCM (ảnh), cho biết như thế.

Tăng mật phục, thêm áo chống đạn

. Phóng viên: Tội phạm đường phố gây bức xúc cho người dân nên Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã chỉ đạo kéo giảm tội phạm trong vòng ba tháng tới. Thực tế TP.HCM đã áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn với loại tội phạm này. Ông có thể thông tin, đánh giá sơ bộ tình hình an ninh trật tự tại TP.HCM sau những biện pháp mà công an đã thực hiện?





+ Đại tá Nguyễn Sỹ Quang: Công an TP.HCM đã triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề riêng để phòng, chống tội phạm ngay từ trước chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Hiện tình hình tội phạm trộm, cướp giật đều giảm, gần đây không xảy ra các vụ án gây bức xúc dư luận.

Tính từ đầu năm đến nay phạm pháp hình sự đã được kéo giảm 21,5%. Thành phố đưa ra tiêu chí có cuộc sống chất lượng mà chưa dẹp được cướp, cướp giật, trộm cắp thì chưa thể đem đến cho người dân cuộc sống bình yên. Việc trấn áp loại tội phạm này là đòi hỏi của người dân, lãnh đạo thành phố và của cả Công an TP.HCM.

. HSĐN được xem là lực lượng nòng cốt phòng, chống tội phạm trên đường phố nhưng hiện nay quân số nhiều đơn vị mỏng? TP có chủ trương tăng cường lực lượng này, Công an TP.HCM có kế hoạch cụ thể gì để tăng cường sức chiến đấu đặc nhiệm, thưa ông?

+ Chúng tôi đã và đang có kế hoạch tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ để tăng cường gấp đôi quân số cho cảnh sát HSĐN.

Cán bộ tăng cường được chọn lựa kỹ lưỡng từ nhiều đơn vị công an trực thuộc và sẽ được huấn luyện nâng cao nghiệp vụ về võ thuật, bắn súng, điều khiển mô tô... Đồng thời tiến tới trang bị các phương tiện kỹ thuật như xe, áo giáp chống đạn, bộ đàm... để lực lượng này hoạt động hiệu quả hơn nữa.

Việc bổ sung quân số cho đặc nhiệm là bài toán khó khi quân số toàn ngành không tăng. Tuy nhiên, trong tình thế hiện tại, chúng tôi sẽ tính toán thực hiện đạt kết quả.

HSĐN sẽ đẩy mạnh hoạt động tuần tra, mật phục, hóa trang để bắt tội phạm. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch phối hợp với lực lượng công khai như cảnh sát 113, cảnh sát giao thông, cơ động trong hoạt động tuần tra trấn áp tội phạm. Đặc nhiệm sẽ phối hợp với lực lượng khác, kiểm tra hành chính tụ điểm, đối tượng nghi vấn nhằm phát hiện, ngăn chặn sớm hành vi phạm tội.





“Trước hẻm là trụ sở công an, nhà tôi gần cuối hẻm cụt mà tụi nó vẫn vào giật dây chuyền” - bà Th. ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM nói. Ảnh: HT

SBC hay đặc nhiệm luôn đối mặt nguy hiểm

. Tiền thân của HSĐN là lực lượng săn bắt cướp (SBC) huyền thoại trước đây. Vậy hoạt động của SBC có điểm khác gì so với cảnh sát HSĐN hiện nay?

+ Thật ra SBC ngày trước với HSĐN bây giờ có nhiệm vụ, chức năng tương đồng nhau. Tuy nhiên, do giai đoạn lịch sử nên quyền hạn, nhiệm vụ hoạt động của SBC rộng hơn. Ngoài việc săn bắt cướp đường phố, SBC tham gia phá án cướp ngân hàng, bắt cóc tống tiền, giết người đốt xác và họ làm nên những chiến công vang dội. Bây giờ HSĐN chủ yếu tuần tra chống cướp, tội phạm có tổ chức, theo dõi đối tượng khả nghi, phối hợp truy xét thủ phạm gây trọng án.

. Thực tế cảnh sát hình sự luôn đối mặt trực diện với tội phạm thủ “hàng nóng” và đời sống các cảnh sát hình sự còn nhiều khó khăn, Công an TP có chế độ chính sách, ưu đãi gì cho lực lượng này ?

+ Công an TP.HCM cũng sẽ điều chỉnh nhiều chính sách, chế độ ưu đãi cho cảnh sát HSĐN, những điều này đều đã nằm trong kế hoạch. Đồng thời khen thưởng kịp thời cho các HSĐN lập được thành tích. Cảnh sát hình sự quận 1 vừa được Bí thư Đinh La Thăng, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và ban giám đốc Công an TP khen thưởng thành tích khám phá băng ma túy có súng, lựu đạn là ví dụ.

Nói chung không riêng HSĐN mà đơn vị công an nào cũng gặp khó khăn, nhiệm vụ nào cũng gian nan nguy hiểm. Chẳng hạn cảnh sát ma túy luôn phải đối mặt với tội phạm kè kè súng, lựu đạn bên mình, hễ chạm mặt cảnh sát là cho nổ ngay!

Sẽ có đơn vị hướng dẫn “hiệp sĩ”

. Các mô hình phòng, chống tội phạm của người dân đã tham gia rất tích cực vào công tác phòng, chống tội phạm trên đường phố. Công an TP.HCM có chủ trương gì về việc này?

+ Công an TP.HCM rất khuyến khích các mô hình phòng, chống tội phạm của quần chúng như mô hình “Khu phố tự quản”, “Câu lạc bộ hiệp sĩ đường phố”, “Đội phòng, chống tội phạm”... Trong thời gian qua những “hiệp sĩ” đường phố đã bắt nhiều vụ cướp giật, trộm cắp, góp phần tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Hướng tới, Công an TP.HCM sẽ xây dựng cơ chế giao một đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, huấn luyện nghiệp vụ cho các “hiệp sĩ” để trước nhất phải bảo đảm an toàn cho chính các “hiệp sĩ”. Đồng thời để mô hình này phát huy được những mặt tích cực, hoạt động có hiệu quả, đi vào nề nếp và hạn chế thấp nhất những mặt tiêu cực.

. Thời gian qua công an khám phá nhiều vụ án nhờ camera an ninh. Công an đã có kế hoạch gắn camera góp phần phòng, chống tội phạm, chống tội phạm, kế hoạch này có tiếp tục thực hiện không, thưa ông?

+ Kết quả thời gian qua cho thấy người dân đã tham gia, ủng hộ lắp đặt hệ thống camera rất tích cực. Nhiều nơi đã triển khai rất tốt như quận 1, 5, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình… Hệ thống camera đã hỗ trợ công an khám phá kịp thời nhiều vụ trọng án, như vụ giết tài xế xe ôm ở Bình Thạnh hay truy xét nhanh nhóm thanh niên chặt lìa tay người ở Gò Vấp.

Công an TP.HCM đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát, lập dự án gắn camera trên toàn thành phố. Ngoài tích hợp nguồn camera hiện có, chúng tôi có kế hoạch làm dự án theo hình thức xã hội hóa nhà nước và vận động quần chúng cùng tham gia.

. Xin cám ơn ông.



Từ camera do người dân quay về vụ người đàn ông bị băng dàn cảnh kéo lên trên đường Bàn Cờ, quận 3 sáng 21-1, ngay sau đó cảnh sát hình sự đặc nhiệm quận 1 đã bắt được băng nhóm này