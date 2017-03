Tăng giá điện từ hôm nay

Nguyên nhân tăng giá là để bù đắp chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than, tăng giá khí; quyết toán sản lượng vượt bao tiêu khí và bù đắp một phần chênh lệch tỉ giá còn tồn của các năm trước” - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tại buổi họp báo chiều 21-12.

Theo EVN, các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp sử dụng điện sinh hoạt đến 50 kWh/tháng không bị ảnh hưởng do giá bán điện vẫn giữ nguyên (993 đồng/kWh). Các hộ sử dụng bình quân 100 kWh/tháng tăng chi 6.600 đồng/tháng; sử dụng 200 kWh tăng chi 16.200 đồng…

Hôm nay, giá bán điện bình quân sẽ tăng từ 1.369 đồng/kWh lên 1.437 đồng/kWh. Ảnh: HTD

Doanh nghiệp phải tự cân đối!

. Tại sao EVN lại tăng giá điện khi tình hình kinh doanh năm 2012 có lãi lớn?

+ Ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN: Việc tăng giá điện lần này nằm trong lộ trình bù chênh lệch giá than, khí và tỉ giá. Cụ thể, từ ngày 15-9 giá than bán cho ngành điện tăng 20%-40% tùy loại và EVN phải chi 900 tỉ đồng để bù chênh lệch này trong quý IV. Bên cạnh đó, trước đây EVN mua khí với giá rẻ ở mỏ Bạch Hổ nhưng từ năm 2010 Thủ tướng quyết định tăng giá bán khí và lộ trình từ 1-3-2016 giá khí bao tiêu tự động tăng thêm 2%/năm. Điều này tác động lớn đến giá thành sản xuất điện. Đây là những chi phí đầu vào mà EVN buộc phải chi.

. Khoản tiền thu được từ tăng giá điện lần này, EVN sẽ sử dụng ra sao?

+ Năm nay hạch toán lãi của EVN khoảng 3.500-4.000 tỉ đồng. Nhưng vì phải bù lỗ do các năm trước để lại nên dự kiến năm nay chỉ lãi khoảng 100 tỉ đồng. Với lần điều chỉnh 5%, EVN sẽ thu được khoảng 7.000 tỉ đồng, trong đó chi 900 tỉ đồng vào chênh lệch giá mua than, 3.800 tỉ đồng mua khí và 3.000 tỉ đồng do chênh lệch tỉ giá.

. Trong điều kiện kinh tế đang khó khăn, việc tăng giá điện lần này liệu có phù hợp không? Nó sẽ tác động đến người dân và doanh nghiệp ra sao?

+ Đứng dưới góc độ người tiêu dùng, bản thân tôi thấy tăng giá điện chẳng lúc nào là phù hợp! Nhưng nhìn góc độ tổng thể kinh tế, EVN phải đi mua điện của các nhà máy điện là chính và bán lại qua hệ thống phân phối. Bản thân EVN không thể bù đắp chi phí nếu cứ mua giá cao, bán giá thấp. Còn nếu ép giá mua điện của các nhà máy thủy điện thì họ sẽ không thể đầu tư thêm các nhà máy mới nữa, dẫn tới nguy cơ thiếu điện.

Việc chọn thời điểm tăng giá và mức 5% đã được EVN xin ý kiến lãnh đạo các bộ Công Thương, Tài chính. Lần tăng giá này sẽ không tác động nhiều đến người thu nhập thấp. Còn với doanh nghiệp, do đặc thù sử dụng điện khác nhau nên họ phải tự tính toán để cân đối.

Chưa rõ giá điện năm 2013

. Nhiều ý kiến cho rằng việc tăng giá bán điện có phần do EVN quản lý yếu kém và đầu tư ngoài ngành?

+ Vừa qua, Thủ tướng đã phê duyệt đề án tái cơ cấu EVN, trong đó yêu cầu thoái vốn khỏi các công ty bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm vào năm 2015. Giá thành điện hoàn toàn độc lập, không bao gồm các chi phí này.

. EVN đã có lộ trình tăng giá điện trong năm 2013 chưa?

+ EVN đang tính toán lộ trình giá điện 2013-2015, cái khó nhất là thông số đầu vào. Theo kế hoạch, sản lượng điện giai đoạn 2013-2015 tăng trưởng 11%-13%. Dự kiến điện thương phẩm tăng hơn 10%. Thế nhưng ẩn số lớn nhất là tình hình thủy văn. Miền Trung lâu nay chưa có trận lũ nào, trong trường hợp thiếu nước phải buộc chạy dầu FO, chi phí sản xuất điện sẽ đội thêm đến 6.000-7.000 tỉ đồng.

Họ đã nói Lần tăng giá này tác động đến giá thành của 500-600 kWh/tấn phôi và hơn 100 kWh/tấn cán thép. EVN chọn thời điểm tăng giá không hợp lý, khi mà DN sản xuất đang rất lo lắng về sự khó khăn của nền kinh tế. Hiện sản xuất thép đầu ra không tăng được vì không có ai mua, trong khi doanh nghiệp thép không thể tăng giá bán, nhất là doanh nghiệp nhỏ. Ông NGUYỄN TIẾN NGHI, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam *** EVN đã rất khôn khéo khi tăng giá điện vào thời điểm chốt CPI và các con số kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, từ tháng 1-2013, đợt điều chỉnh giá này kết hợp giá cước vận tải tăng, thu phí sử dụng đường bộ… sẽ tạo nên áp lực với người dân. Đối với các DN, Bộ Tài chính vừa có những chính sách tháo gỡ cho họ về thuế thì lại chịu áp lực tăng giá điện. Bà PHẠM CHI LAN, chuyên gia kinh tế

