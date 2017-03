Tăng giá vé trên 7 tuyến xe buýt không trợ giá

Theo đó, các tuyến xe buýt điều chỉnh tăng giá vé gồm: Tuyến Bến đò Bình Mỹ - Bến xe Bình Dương (mã số 61-7); tuyến Bến xe Củ Chi - Bến xe Hậu Nghĩa (mã số 62-3); tuyến Bến xe An Sương - Bến xe Hậu Nghĩa (mã số 62-5); tuyến Bố Heo - Lộc Hưng (mã số 70-5); tuyến Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Tân An (mã số 62-8); tuyến Bến xe Quận 8 - Cầu Nổi (mã số 62-9); tuyến Bến xe Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông (mã số 62-10).



Trước đó, đã có 5 tuyến xe buýt liên tỉnh không trợ giá cũng đã thực hiện tăng giá vé. Hiện nay số tuyến xe buýt liên tỉnh TPHCM đi các tỉnh liền kề Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và Long An là 28 tuyến. Phần lớn trong số tuyến này đang hoạt động theo cơ chế không trợ giá.



Do đó, trước tình hình giá xăng, dầu tăng cao, các doanh nghiệp hoạt động xe buýt phải điều chỉnh tăng giá vé để cân đối hoạt động sản xuất kinh doanh.





Theo Đ.Lý (SGGPO)