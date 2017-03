Tặng giấy khen cho công an, VKS vụ ‘bắt giang hồ chiếm đất công’

Từ sự chỉ đạo của Thành ủy TP Vũng Tàu, Công an TP đã xác lập chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm quy định về quản lý và sử dụng đất đai. Ngày 23-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam (Nam “beo”), Bùi Văn Mạnh (Mạnh “khí”) và Bùi Đức Son (Sơn “quán”). Đây là các đối tượng giang hồ chuyên lấn chiếm đất công, xây nhà không phép để bán cho người dân. Trước đó Công an TP Vũng Tàu cũng đã bắt Lê Văn Hiệu (“cò” xây dựng) và Bùi Đức Thọ (cán bộ đô thị phường 12) để điều tra về hành vi đưa-nhận hối lộ, bảo kê xây nhà trái phép.

TRÙNG KHÁNH