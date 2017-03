Tặng hơn 5.000 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Chương trình do Công ty Johnson & Johnson tài trợ. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án Mũ bảo hiểm cho trẻ em do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP) và các cơ quan chức năng thuộc 3 tỉnh trên. Ngoài việc tiếp tục trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh mới nhập học và cấp mũ thay thế cho những em có mũ bị hư hỏng, năm nay dự án còn trợ giá hơn 50% cho phụ huynh khi mua mũ cho con em mình để thay thế mũ chật hoặc bị mất.



Lễ trao phát động “đội mũ bảo hiểm cho trẻ em” tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Tiến sỹ Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu: “Chúng tôi gửi lời cám ơn và đánh giá cao sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của những nhà tài trợ nhằm thúc đẩy các cơ quan chức năng, các bậc cha, mẹ phải thực hiện trách nhiệm đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Tôi tin tưởng rằng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và trách nhiệm của các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ sẽ góp phần mang lại sự an toàn, bình yên trên con đường tới trường của các em học sinh”.

Theo Ông Dương Văn Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh- Sinh viên, nhà trường cũng nhận được sự phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng cấp tỉnh, huyện trong triển khai dự án, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ tới việc duy trì tác động bền vững của chương trình. Công an khu vực đã tổ chức các đợt tuần tra nhắc nhở, chính quyền địa phương cũng đã tổ chức các hoạt động truyền thông đại chúng nâng cao nhận thức của người dân về việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình.

Trước đó, vào tháng 4, Ban tổ chức đã trao tượng trưng 4.057 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên của các trường trong 3 tỉnh thành trên.