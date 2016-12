Tặng iPhone 7 cho thí sinh xuất sắc cuộc thi ATGT

Đây là cuộc thi tìm hiểu an toàn giao thông (ATGT) trực tuyến đầu tiên do Công ty Cổ phần Nahi, Ban ATGT TP.HCM và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP phối hợp tổ chức.

Sau ba tháng phát động đã có hơn 55.000 người tham gia tạo tài khoản trực tuyến để tham dự cuộc thi.



Các thí sinh nhận giải tại cuộc thi "An toàn giao thông - Hạnh phúc của mọi nhà" Ảnh: HẢI ÂU

Bà Trần Thu Hà, Phó ban Tổ chức cuộc thi, cho biết: “Đây là lần đầu tiên Thành đoàn TP.HCM ứng dụng phần mềm trực tuyến để tổ chức tuyên truyền luật giao thông. Hình thức mới dưới dạng ứng dụng trò chơi đã thu hút được 55.000 người tham gia tạo tài khoản Nahi và tìm hiểu luật giao thông. Trong đó có 280.000 lượt chơi trong sáu chặng thi. Bước đầu chúng tôi đánh giá đây là cách tuyên truyền tốt, hiệu quả nên sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới để góp phần tuyên truyền rộng rãi luật giao thông đến cho người dân”.



Qua sáu chặng thi, ban tổ chức đã trao 26 điện thoại di động thông minh, ba máy tính và hàng ngàn thẻ điện thoại di động, mũ bảo hiểm cùng các phần quà khác.

Thí sinh suất sắc nhất cuộc thi là em Nguyễn Vũ Khánh được nhận một điện thoại iPhone 7 dung lượng 128 GB. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho ba cơ sở đoàn có đông thí sinh tham gia và giành chiến thắng tại cuộc thi là Đoàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đoạt giải nhất, Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật đoạt giải nhì, Đoàn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đoạt giải ba.

Không chỉ giới hạn trong cuộc thi online, ban tổ chức đã đưa cuộc thi đến các trường đại học trên địa bàn TP.HCM nhằm lan tỏa sân chơi bổ ích này đến đông đảo đoàn viên, sinh viên. Qua hiệu ứng tích cực từ cuộc thi, ban tổ chức kỳ vọng các em sẽ nhận thức đầy đủ về luật ATGT và góp phần tham gia tuyên truyền về ATGT cho gia đình, người thân và cộng đồng nhằm giảm số tai nạn giao thông hiện nay.