Tăng lương: Đồng thuận nhưng chưa đồng lòng

Ông NGUYỄN VĂN KHẢI, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM: Quyết định cuối cùng thuộc về Chính phủ Với phương án lương tối thiểu vùng đã chốt có mức tăng bằng năm ngoái chứ không có gì biến động lớn, dĩ nhiên mức tăng này không đáp ứng mức sống tối thiểu và đấu tranh của đại diện NLĐ. Tuy nhiên, nhìn rộng ra nền kinh tế có tăng trưởng nhưng vẫn còn khó khăn nên tạm chấp nhận. Do vậy với mức tăng này có ý nghĩa NLĐ cùng chia sẻ khó khăn với DN. Còn so với lộ trình năm 2017, mức lương đáp ứng mức sống tối thiểu thì vẫn còn khoảng cách khá xa. Còn hiện tại mức lương chỉ đáp ứng hơn 75% mức sống tối thiểu, tuy nhiên đưa ra yêu cầu quá cao trong lúc này sẽ khiến DN thêm phần khó khăn, khó đáp ứng đầy đủ. Cũng cần nhớ rằng phương án trên mới chỉ là biểu quyết thông qua của Hội đồng Tiền lương quốc gia, quyết định cuối cùng của Chính phủ. ___________________________________ Nhìn đời sống công nhân mà rơi nước mắt Mức tăng trên là quá thấp. Vì qua điều tra một số DN tại Hà Nội thì nhiều đơn vị đã trả lương cho công nhân vượt số tiền trên nhưng đời sống của công nhân vẫn chưa khá là bao. Ngoài ra, theo tìm hiểu của tôi, các khoản đóng BHXH, BHTN... của DN chỉ chiếm 3%-4% doanh thu của DN nên tăng lương không ảnh hưởng nhiều đến các DN và chính họ đã nói với tôi là không ảnh hưởng. Vì thế nếu áp dụng mức tăng trên, công nhân sẽ tiếp tục khó khăn vì các chi phí sinh hoạt hiện rất cao. Mỗi lần đi vào khu công nhân nhìn họ sống mà tôi rơi nước mắt, họ ăn uống như vậy thì không thể đủ sức để lao động mà không có sức khỏe thì năng suất lao động giảm và người thiệt là DN. Ông NGUYỄN ĐÌNH THẮNG,

Phó Chủ tịch công đoàn KCN Hà Nội Công nhân còn khổ... Tôi rất vui khi biết năm 2016 sẽ tăng lương thêm 400.000 đồng. Tuy việc tăng lương trên vẫn chưa đáp ứng được cuộc sống của NLĐ. Mỗi tháng chúng tôi phải làm thêm cật lực mới đủ tiền ăn, tiền phòng... Nếu tăng lương như vậy công nhân sẽ tiếp tục khổ khi giá cả ngày càng cao... Anh NGUYỄN VĂN HẬU, công nhân KCN và KCX Hà Nội Tăng lương thế này phải tăng năng suất lao động Mức tăng như trên là áp lực cho các DN dệt may Việt Nam. Nên sắp tới chúng tôi phải đề ra giải pháp cho chiến lược nhằm tăng năng suất lao động, đào tạo nguồn lực để có thể đáp ứng tay nghề cho NLĐ nhằm đảm bảo áp lực tăng chi phí từ năm 2016. Việc tăng lương trên toàn ngành dệt may phải tăng BHXH lên 6.000 tỉ đồng/năm. Ông VŨ ĐỨC GIANG, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam