Tăng lương tối thiểu bao nhiêu là ổn?

Lo nhiều hơn mừng Hiện nay công nhân ngành may đều được trả mức lương thấp nhất 4-4,5 triệu đồng/tháng. Với mức này thì mới có thể đáp ứng mức sống bình thường của người lao động. Đơn cử như hai vợ chồng làm công nhân có một đứa con, tổng thu nhập 8-9 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng trả 2-2,5 triệu đồng tiền thuê nhà nếu ở vùng ven như quận 12 (TP.HCM); tiền học, ăn của con hết 2,5-3 triệu đồng/tháng. Như vậy đã tiêu tốn tiền lương của một người. Nếu tính tiền ăn uống, chi phí sinh hoạt hằng ngày, xăng xe của cả gia đình, chưa kể tiền đám cưới, đám ma, thôi nôi họ hàng ở quê, bạn bè… thì chắt bóp lắm họ mới đủ sống. Ông ĐOÀN XUÂN QUANG, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Việt Hưng (may mặc) Hiện nay mức lương tối thiểu của tôi là 3,07 triệu đồng/tháng, nếu tính cả tăng ca thì tổng thu nhập chỉ được 4,5 triệu đồng/tháng. Nếu mức tối thiểu tăng lên 3,4 triệu đồng/tháng thì tôi rất mừng. Tuy nhiên, nếu được hưởng mức lương tối thiểu cao nhất đó thì cũng chỉ tạm ổn cho mỗi bản thân mình chứ có gia đình, em bé hay ở TP.HCM thì không đủ. Lo nhất là mỗi lần tăng lương thì tiền thuê phòng trọ tăng lên, rồi giá rau, thịt, xăng xe cũng tăng theo. Tôi chỉ mong tăng lương nhưng giá cả đừng tăng. Chị PHẠM THỊ AN, công nhân Công ty May STN (KCN Mỹ Phước, Bình Dương)