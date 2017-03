Tăng mức phạt sẽ kéo giảm tai nạn giao thông

PV:Thưa ông, theo Nghị định 34, môtô, xe máy chở trẻ em trên sáu tuổi không đội mũ bảo hiểm sẽ bị xử phạt. Lực lượng CSGT sẽ dựa vào căn cứ nào để xác định được độ tuổi các em này?

+ Thượng tá Trần Sơn: Khi kiểm tra, lực lượng CSGT sẽ căn cứ vào khuôn mặt, chiều cao, thể trạng và có thể hỏi trực tiếp các em, từ đó xác định độ tuổi. Trong trường hợp không xác định được chính xác độ tuổi, CSGT có thể lập biên bản và tạm giữ giấy tờ, giấy phép lái xe và hẹn người điều khiển phương tiện mang giấy khai sinh đến chứng minh độ tuổi của trẻ em.

. Theo Nghị định 34, người vi phạm giao thông khi có lời nói xúc phạm lực lượng chức năng cũng sẽ bị xử phạt. Theo ông, CSGT căn cứ vào đâu để xác định những lời nói bị phạt?

+ Sắp tới lực lượng CSGT sẽ được trang bị máy ghi âm để làm chứng cứ xử phạt các trường hợp người vi phạm lăng mạ, xúc phạm lực lượng chức năng.

. Ngoài Nghị định 34, từ ngày 1-6 Nghị định 27 cũng có hiệu lực. Theo đó, công an xã và một số lực lượng khác sẽ được phép tham gia tuần tra, xử lý vi phạm giao thông khi có lệnh điều động của cấp trên. Tuy nhiên, làm sao có thể nhận biết công an xã có lệnh điều động hay chưa?

+ Hiện nay, do lực lượng mỏng nên CSGT mới chỉ tuần tra và xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ, còn những tuyến đường liên thôn, liên xã đều bị bỏ ngỏ. Vì thế, việc cho phép công an xã và các lực lượng khác tham gia kiểm soát, xử phạt giao thông là chủ trương phù hợp thực tế.

Tuy nhiên, việc huy động này chỉ được thực hiện trong những ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị-xã hội lớn, đợt cao điểm bảo đảm trật tự giao thông…, được thực hiện bằng các quyết định hoặc kế hoạch huy động của bộ trưởng Bộ Công an; tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn, xã hội; giám đốc công an các tỉnh, TP và trưởng công an quận, huyện, thị xã. Hết thời gian huy động, các lực lượng trên sẽ không được phép tuần tra, xử lý vi phạm giao thông.

Trong trường hợp nghi ngờ các lực lượng trên tham gia tuần tra kiểm soát sai quy định, người dân có quyền yêu cầu lực lượng chức năng công khai lệnh điều động. Đồng thời, có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng của công an tỉnh, huyện để phản ánh.

THÀNH VĂN