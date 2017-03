Tăng mức phí tại trạm BOT An Sương-An Lạc

(PL)- UBND TP.HCM vừa cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) được điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc (Trạm thu phí trên quốc lộ 1 đoạn An Sương-An Lạc) kể từ 1-1-2015 đến hết năm 2019.

Bình quân mức phí mới điều chỉnh tăng từ 1,25 đến 1,66 lần so với mức phí cũ. Cụ thể, mức thu đối với xe dưới 12 ghế, xe tải có tải trọng dưới hai tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng 15.000 đồng/lượt hoặc 450.000 đồng/tháng. Xe từ 12 đến 30 ghế, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn 20.000 đồng/lượt hoặc 600.000 đồng/tháng; xe từ 31 ghế trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn 40.000 đồng/lượt hoặc 1,2 triệu đồng/tháng… BÌNH MINH