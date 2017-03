Tăng phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí BOT An Sương-An Lạc

(PLO) - UBND TP. HCM vừa ban hành Quyết định 6360/QĐ-UBND cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO-IDI) được điều chỉnh mức thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc (Trạm thu phí trên Quốc lộ 1 đoạn An Sương-An Lạc) kể từ 1-1-2015 đến hết năm 2019.