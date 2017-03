​Tăng tiền phạt, thời gian giam bằng với “ma men“

Trung tá Huỳnh Trung Phong - Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt trả lời:

Căn cứ điểm k, l, khoản 1, điều 5, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy và chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy. Như vậy trên tất các loại xe ô tô và xe tương tự xe ô tô vị trí nào có trang bị dây an toàn thì người ngồi (nằm) tại vị trí đó phải thắt dây an toàn. Tuy nhiên căn cứ khoản 7, điều 80, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định việc áp dụng quy định tại điểm k, điểm l, khoản 1, điều 5 Nghị định này để xử phạt đối với người điều khiển, người được chở trên xe ô tô trong trường hợp người được chở ở hàng ghế phía sau trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Thực tế thời gian qua đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng mà nguyên nhân là do người điều khiển xe ô tô sử dụng điện thoại di động, thiếu tập trung quan sát gây ra. Mặt khác, căn cứ khoản 23, điều 8, Luật Giao thông đường bộ cũng đã có quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó bao gồm cả “hành vi khác gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Do đó căn cứ điểm l, khoản 3, điều 5, Nghị định 46/2016/NĐ-CP đã bổ sung quy định xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô có hành vi vi phạm: dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường để phù hợp với Công ước quốc tế 1968 về Giao thông đường bộ mà Việt Nam vừa mới gia nhập bên cạnh quy định tại điểm o, khoản 2, điều 6, Nghị định này xử phạt người đang điều khiển xe mô tô sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính có điều chỉnh tăng mức phạt so với Nghị định 171/2013/NĐ-CP tăng từ 60.000 – 80.000 đồng lên 100.000 – 200.000 đồng.



