Tang tóc xóm Khanh

Hơn 1.000 lượt người tìm bé bốn tuổi mất tích Tại Nghệ An, ba ngày qua hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân tìm bé Lang Gia Huy (bốn tuổi, trú bản Pật, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) bị mất tích trong nước lũ. Đến chiều 12-10, hơn 200 người gồm công an, bộ đội, dân quân... dàn hàng ngang đi tìm, tìm cả trong hang núi dọc con khe nhưng vẫn chưa tìm thấy bé Huy.