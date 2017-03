Tạo cái nhìn mới về nhà tái định cư

Bà Đặng Thị Hồ trong căn nhà mới ở khu tái định cư An Phú, Q.2 (TP.HCM) - Ảnh: K.VI



Vẫn còn một số khiếm khuyết



Theo phản ảnh của một số hộ dân, dự án chung cư tái định cư khu An Phú (Q.2) vẫn còn một số khiếm khuyết trong quá trình sử dụng. Cụ thể tại căn hộ 10.6, lô N, sau khi về ở chủ nhà phát hiện gạch lót nền bị bong lên và đã báo cho chủ đầu tư dự án thay gạch xong. Tại căn hộ 8.05, lô N, ổ khóa cửa có vấn đề, không mở được, chủ nhà đã phản ảnh đến đơn vị quản lý. Một số hộ dân khác cũng phản ảnh những khiếm khuyết liên quan đến thiết kế căn hộ và Công ty Dịch vụ công ích Q.2 đã đề nghị chủ đầu tư khắc phục.

Hài lòng

Thay đổi chất lượng nhà tái định cư

Ngồi xem tivi trong phòng khách, ông Vũ Kỳ - chủ căn hộ 2.04, lô N, thuộc dự án tái định cư khu 17,3ha An Phú - Bình Khánh (gọi tắt là khu tái định cư An Phú) - dường như vẫn chưa vơi niềm vui khi về sống trong căn nhà mới.Ông Kỳ kể cả gia đình ông dời về đây từ cuối tháng 9-2011, sau một thời gian thuê nhà tạm cư. Căn hộ của ông trên 68m2, có hai phòng ngủ, một phòng khách và nhà bếp, được bài trí khá gọn gàng. Phía trước căn hộ là khoảng không gian chung, nơi vui chơi của mọi người. “Chỗ này hơi ồn nhưng rộng rãi, phù hợp với gia đình tôi đông người” - ông Kỳ chỉ khoảng không gian chung phía trước, nơi những đứa trẻ đang chơi đá banh, nói.Trước khi quyết định chọn căn hộ tại chung cư trên, ông Kỳ đã được cơ quan chức năng giới thiệu và tự đi tham quan một số chung cư tái định cư khác trên địa bàn Q.2, nhưng ông không vừa lòng vì các chung cư này thiết kế không đẹp hoặc mới sử dụng đã xuống cấp khá nhanh.Thực tế này khiến ông thấy lo khi chưa biết chung cư khu An Phú mà ông đăng ký tái định cư chất lượng ra sao. Tuy nhiên hơn ba tháng qua, kể từ khi về ở, căn hộ mới của ông chưa xảy ra “sự cố” gì về chất lượng như các chung cư khác. Ông Kỳ nói thời gian ở còn ngắn, chưa thể đánh giá hết chất lượng chung cư nhưng cảm nhận ban đầu là chất lượng khá hơn, thiết kế thoáng, đẹp hơn các chung cư khác mà ông từng biết.Bà Đặng Thị Hồ - chủ căn hộ 10.6, lô N, khu tái định cư An Phú - kể đây là lần tái định cư thứ hai của gia đình bà. Dắt chúng tôi tham quan một vòng căn hộ 66m2, bà Hồ nói ban đầu gia đình bà có ý định nhận tiền bồi thường để mua căn hộ kinh doanh bên ngoài vì ngại chất lượng căn hộ tái định cư. Nhưng đi một vòng, cuối cùng bà trở lại chọn mua căn hộ tái định cư khu An Phú vì thiết kế phù hợp.Dự án khu tái định cư An Phú nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, do nhiều chủ đầu tư thực hiện. Trong số này, khu An Phú có trên 1.840 căn hộ tại khu tái định cư, số còn lại thuộc khu tái định cư 38ha (P.Bình Khánh, Q.2).Ngay trước khi triển khai các dự án tái định cư, ông Nguyễn Tấn Bền - giám đốc Sở Xây dựng TP, tổ trưởng tổ công tác thực hiện chương trình 12.500 căn hộ nói trên - đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan nhấn mạnh: đây là các dự án trọng điểm đã được lãnh đạo TP quan tâm và yêu cầu về thiết kế, chất lượng căn hộ phải ngang bằng với căn hộ Sky Garden, khu đô thị Phú Mỹ Hưng.Đồng thời vào tháng 7-2009, trước khi khởi công dự án, chủ đầu tư dự án 1.840 căn hộ (Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc) đã giới thiệu nhà mẫu tái định cư để người dân xem, góp ý. Đây là dự án tái định cư đầu tiên của TP làm theo cách này. Hiện nay trong quá trình triển khai, chủ đầu tư các dự án tái định cư thuộc khu 38ha cũng đang giới thiệu những nhà mẫu tái định cư để người dân xem.Ông Nguyễn Đăng Sơn, viện phó Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng, cho rằng các dự án tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm có chất lượng, thiết kế khác hơn so với những dự án tái định cư khác của TP do đây là công trình trọng điểm của TP, được lãnh đạo TP và người dân quan tâm. Theo ông Sơn, hiện nay còn nhiều dự án giao thông, công trình công ích đang và sẽ triển khai tại TP và trên cả nước nên cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng các công trình này. “Nên xem các dự án tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm là bước ngoặt để đổi mới chất lượng nhà tái định cư”- ông Sơn nói.Cùng quan điểm trên, ông Lê Ngọc Thạch, phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Q.2, cho rằng khi người dân thay đổi suy nghĩ về nhà tái định cư thì việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng tại các dự án sẽ thuận lợi hơn và khi đó việc triển khai các dự án hạ tầng, công ích cũng nhanh chóng hơn.Theo PHÚC HUY (TTO)