Tạo cảnh hiện trường mưa gió ấn tượng diễn tập cứu hộ

Giả định ây ngã đè lên ôtô trong tình huống thiên tai ở P.An Phú Đông, Q.12



Theo ĐỨC PHÚ (TTO)



Dựa trên tình huống giả định, ngày 28-9, cơn bão với sức gió cấp 9, cấp 10 giật trên cấp 12 đổ bộ vào TP.HCM, chính quyền địa phương đã thông báo cho người dân hạn chế ra đường, không cho tàu thuyền hoạt động nhằm đảm bảo an toàn.Tại quận 12, mưa to đến rất to kèm theo lốc xoáy làm bật gốc cây xanh, nhà tốc mái, giao thông trong khu vực bị gián đoạn. Trên đường Vườn Lài, thuộc địa bàn khu phố 2, P.An Phú Đông, Q.12, cây xanh ngã đè lên một chiếc xe du lịch, hai người dân mắc kẹt trong xe. Nhận được tin báo, UBND quận 12 cùng lực lượng cứu hộ của phường, quận, thành phố… nhanh chóng xuống hiện trường ứng cứu.Cũng vào sáng 28-9, tại tình huống giả định, chiếc tàu chở 12 khách trên sông Sài Gòn, đoạn ở P.An Phú Đông, Q.12 do ảnh hưởng của mưa gió đã chết máy rồi va chạm với một chiếc sà lan đang di chuyển trên sông. Trong đó, 3 người dân đã bơi được vào bờ, số còn lại đang mắc kẹt tại vị trí bị nạn. Nhận được tin báo lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng huy động canô, tàu thuyền… đến hiện trường tìm kiếm, cứu nạn. Lực lượng y tế cũng túc trực tại chỗ để cấp cứu nạn nhân ngạt nước.Hiện trường vụ diễn tập trên cạn gồm một đoạn đường dài khoảng 100 mét, hai bên bố trí cột điện, cây xanh ngã đổ, nhà dân tốc mái. Dưới sông được bố trí một chiếc tàu chở khách bị chìm kết hợp với tiếng còi báo động, máy bơm nước phun mưa…Tham dự buổi lễ, ông Lê Mạnh Hà, phó chủ tịch UBND TP, đánh giá ban tổ chức đã tạo cảnh tại hiện trường mưa gió, cây đổ... rất ấn tượng, đảm bảo với tất cả yêu cầu diễn tập. Từ buổi diễn tập kết hợp với tình hình thực tế, UBND quận cùng người dân cần rút kinh nghiệm để hoàn thiện công tác cứu hộ, cứu nạn sau này.