Tạo thuận lợi cho người đăng ký xe máy điện

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Cục phó Cục CSGT đường bộ, đường sắt (Bộ Công an), cho biết tại hội thảo “Đảm bảo an toàn cho người sử dụng các phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện” do Bộ GTVT tổ chức ngày 6-6 tại Hà Nội.

Theo ông Tuấn, trường hợp mua trước ngày 1-7-2009, nếu không có giấy tờ nguồn gốc nhưng nếu chủ xe có cam kết (có xác nhận của chính quyền địa phương) thì vẫn được giải quyết đăng ký, cấp biển số.

Bộ GTVT thông tin: Đến nay vẫn còn nhiều người nhầm lẫn giữa xe máy điện và xe đạp điện, không hiểu loại xe nào phải đăng ký. Theo quy định, xe máy điện là xe cơ giới phải đăng ký cấp biển số xe (có công suất không lớn hơn 4 kW, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/giờ).

HUY HÀ