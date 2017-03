Táo tợn thực hiện ba vụ cướp giật trong một ngày

Ngày 25-6, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết hiện đang tiếp tục điều tra các vụ cướp giật và trộm cắp của Huỳnh Thanh Tuấn (sinh năm 1990) và Lê Hoàng Minh (sinh năm 1998), cùng tạm trú phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Đối với Tuấn, Công an quận 12 đang lập hồ sơ chuyển về Trung tâm Cai nghiện Nhị Xuân sau khi phát hiện ra Tuấn sử dụng trái phép chất ma túy. Còn Minh được gia đình bảo lãnh, đang chờ làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 22-6, khi đang tuần tra trên tuyến đường Trường Chinh (khu phố 6, phường Tân Hưng Thuận, quận 12), tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Công an quận 12) đã phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi cảnh sát kiểm tra, hai thanh niên cũng không xuất trình được giấy tờ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Minh khai nhận nghiện ma túy và đã thực hiện năm vụ cướp giật tài sản và một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận 12, Hóc Môn. Cụ thể, Tuấn và Minh đã thực hiện một vụ trộm cắp xe Wave tại phường Trung Mỹ Tây (quận 12) sau đó bán lấy tiền chia nhau tiêu xài vào giữa tháng 3-2016. Đến ngày 14-6 và ngày 20-6, cả hai lại thực hiện hai vụ cướp giật tài sản, giật điện thoại di động của một phụ nữ điều khiển xe máy cùng địa bàn trên.

Riêng ngày 21-6, Tuấn và Minh đã táo tợn thực hiện ba vụ cướp giật liên tiếp. Trong đó, khoảng 10 giờ 30, Minh điều khiển mô tô đến trước Trường Mầm non Á Châu thuộc xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn giật chiếc điện thoại Samsung của một học sinh bán lấy tiền xài. Đến 20 giờ cùng ngày tới lượt Tuấn giật một điện thoại hiệu Nokia và 21 giờ thì Tuấn tiếp tục giật điện thoại di động không rõ hiệu của một đàn ông ở phường Trưng Mỹ Tây, quận 12 nhưng thấy hư nên vứt trên xe chở rác.

Công an quận 12 cho biết hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ, tuy nhiên chưa xử lý được hai đối tượng trên vì chưa có người bị hại trình báo. Công an quận 12 đang kêu gọi người bị hại của các vụ cướp giật, trộm cắp trên liên hệ Công an phường Trưng Mỹ Tây và Công an quận 12 trình báo để vụ việc.