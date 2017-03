Tập kết vật liệu gây sạt kè sông Cần Thơ

Ngày 19-7, ông Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã thông báo sơ bộ kết quả kiểm định độc lập của Viện Kỹ thuật Biển và Trường ĐH Cần Thơ. Theo đó, nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở là do việc tập kết vật tư quá trọng lượng so với sức chịu tải của bờ kè; công trình trong quá trình thi công chưa hoàn chỉnh nên sức chịu đựng yếu; khi khảo sát lập thiết kế đoạn kè nói trên so với thời điểm hiện tại độ xoáy lở tăng và xoáy vào phía trong bờ nên sức chịu đựng kém… “UBND TP đã giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng tiếp tục lập bộ phận để kiểm định lại một lần nữa và báo cáo TP để có kết luận sau cùng” - ông Thống nói.

Như đã thông tin, khoảng 3 giờ sáng 30-5, một đoạn kè dài gần 50 m thuộc công trình kè sông Cần Thơ bất ngờ bị sạt lở làm mất điện trong khu vực và cắt đường đi của hàng trăm hộ dân.

GIA TUỆ