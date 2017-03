Tập trung xóa điểm đen trên quốc lộ 1A

Hưởng ứng tháng an toàn giao thông (ATGT), các địa phương huy động nhiều lực lượng, nhiều hình thức tuyên truyền để kéo giảm các tiêu chí về tai nạn giao thông trên cả nước.

Sáng 31-8, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ GTVT phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng ATGT và xây dựng văn hóa giao thông với tiêu chí “Đã lái xe không uống rượu bia”.

Hà Tĩnh: Huy động tổng lực xóa các điểm đen. Ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ATGT tỉnh, nói: “Nhân Tháng ATGT, tỉnh sẽ huy động tổng lực, nhất là những người trẻ vào cuộc để xóa các điểm đen, đẩy lùi, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông như thời gian vừa qua”.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Bùi Việt Hùng cho biết: “Trong tháng 9, chúng tôi đẩy mạnh sinh hoạt tất cả các chi đoàn với chủ điểm “Rượu, bia với người tham gia giao thông”. Tỉnh đoàn cũng huy động thanh niên, thanh niên tình nguyện vào cuộc. Công an sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tại các khu vực trọng điểm và tại các điểm đen, tập trung xử lý người chạy xe máy, xe khách vi phạm.

Nghệ An: Mạnh tay với vi phạm đường thủy. Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết: “Tháng ATGT năm nay Nghệ An vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Tỉnh sẽ chỉ đạo công an và các ngành khác xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATGT. Tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự ATGT đường thủy nội địa, nhất là tại các bến đò ngang, dọc sông. Đình chỉ các bến đò trái phép, không đảm bảo an toàn”.

Bình Thuận: Tổng kiểm soát ô tô, xe máy. Thượng tá Trần Văn Nghĩa, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết từ ngày 25-8 đến 30-9, CSGT Bình Thuận đã và đang triển khai kế hoạch huy động lực lượng tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT, tổng kiểm soát, xử lý xe ô tô chở khách, mô tô, xe máy. Hiện 14 điểm đen tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A qua địa bàn đã được cắm biển báo, lắp đặt gờ giảm tốc độ…

