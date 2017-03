Tạt xăng đòi… đốt công an

Tối 20-11-2012, Linh ngồi xe máy do bạn chở đi trên quốc lộ 1A thuộc địa phận thị xã Ngã Bảy. Bạn của Linh liên tục rú ga trong khu dân cư nên bị Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Công an thị xã Ngã Bảy yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tổ tuần tra phát hiện bạn của Linh không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, say rượu nên lập biên bản vi phạm.

Lúc này Linh chạy vào một nhà dân gần đó lấy ra một can đựng xăng, tạt lên người hai thành viên tổ tuần tra cùng các xe mô tô của tổ tuần tra rồi chửi bới thô tục, nhiều lần bật lửa hăm đốt người, đốt xe. Tổ tuần tra đã yêu cầu lực lượng cảnh sát 113 đến hỗ trợ đưa Linh về trụ sở. Sau đó Linh bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo tòa, Linh có hai tiền án về tội chiếm đoạt vũ khí quân dụng và tội cướp tài sản (tổng mức án hơn năm năm tù), chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục phạm tội nên phải chịu tình tiết định khung tăng nặng là tái phạm nguy hiểm theo điểm đ khoản 2 Điều 257 BLHS.

