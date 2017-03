Tàu biển bị “xẻ thịt” chui

Tại Hải Phòng, nhiều tàu biển mang quốc tịch nước ngoài đang bị “xẻ thịt” chui trong các công xưởng mổ xác tàu vì vướng quy định cấm phá dỡ tàu nước ngoài tại Việt Nam.

“Hóa kiếp” tàu ngoại

Bên bờ sông Cấm thuộc Công ty Cổ phần Bến bãi Hải Phòng quản lý, không khí làm việc của công xưởng mổ xác tàu khá nhộn nhịp: Mấy chục thợ hàn, thợ sắt làm việc tất bật. Máy hàn hơi đốt, cắt thép tỏa ra mùi khói khét lẹt. Dưới âu cảng, tàu biển trọng tải hơn 6.000 tấn mang tên Green Viship dài hơn 100 m, rộng gần 20 m đang bị cắt phá nham nhở. Cần cẩu, ca bin, khoang máy, thành tàu phía đuôi con tàu bị cắt. Những thợ hàn gí ngọn lửa cắt đứt những tấm tôn dày cộp để máy cẩu gắp lên bờ chờ cắt nhỏ phân loại. Vài chiếc xe tải chờ sẵn, chở những tấm thép “thành phẩm” rời công xưởng. Hơn nửa đuôi con tàu đã bị phá xong và với đà này, trong vòng vài tuần con tàu với hơn 2.400 tấn thép này sẽ bị “hóa kiếp”.

Tàu Green Viship thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Vận tải biển Viship đã quá “date”, không đủ điều kiện đăng ký tàu biển Việt Nam theo quy định (15 tuổi) nên được đăng ký quốc tịch Mông Cổ. Tháng 12-2012, Công ty Cổ phần Thương mại Đại Huy (đường Hùng Vương, quận Hồng Bàng) đã mua và kéo tàu Green Viship về khu neo đậu của Công ty Cổ phần Bến bãi Hải Phòng để “tiến hành kiểm tra, khảo sát lập kế hoạch đưa vào sửa chữa”. Sau đó, tàu Green Viship đã bị những thợ “mổ tàu” cắt phá “chui”.

Thợ hàn trong công xưởng “mổ” xác tàu đang cấp tập xẻ thịt tàu nước ngoài trái phép. Ảnh: HH

Việc phá dỡ tàu Green Viship bị Cảng vụ Hải Phòng phát hiện và cảng vụ đã yêu cầu Công ty Đại Huy dừng ngay việc phá dỡ trái phép, đồng thời có văn bản báo cáo cơ quan chức năng.

Tương tự, trên luồng cảng thuộc sông Bạch Đằng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên), một tàu biển trọng gần 65.000 tấn cũng đã đang được chủ phá dỡ xúc tiến việc xẻ thịt “chui”. Cũng như Green Viship, con tàu dài hơn 200 m, rộng hơn 30 m này được đóng tại Nhật từ năm 1980, thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam nhưng vẫn phải mang quốc tịch và treo cờ Mông Cổ vì hết “date”. Theo một nguồn tin, ông D. “thông”, một chủ phá dỡ tàu cũ, đã mua con tàu này với giá mấy chục tỉ đồng về phá dỡ, ước tính lượng sắt thép của con tàu khoảng 11.500 tấn.

Trước đó, từ tháng 11-2012, tại khu neo đậu trên sông Cấm của Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại và Xây dựng Hải Phòng (xã An Hồng, huyện An Dương), một tàu quốc tịch và treo cờ Mông Cổ khác là Hufa Star 01 cũng đã bị Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh đưa vào “lò mổ” sắt vụn. Chỉ trong vài tuần, con tàu dài 100 m, rộng gần 20 m, trọng tải 6.300 tấn, đã bị cắt phá tan tành, toàn bộ cần cầu, ca bin, phòng ở, hầm, khoang máy phía sau đã biến thành sắt vụn. Tới đầu tháng 12-2012, lực lượng công an đã buộc Công ty An Sinh phải dừng việc phá dỡ trái phép.

Không thể tái xuất

Hiện tại vùng biển Hải Phòng và Quảng Ninh có cả chục chiếc tàu biển thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam nhưng mang quốc tịch nước ngoài bị ngân hàng giữ để thu hồi nợ. Trong số đó có không ít tàu chuẩn bị giao cho các chủ kinh doanh phá dỡ tàu cũ, chờ ngày “xẻ thịt”.

Một cán bộ ngân hàng cho biết các ngân hàng đều muốn nhanh chóng thu hồi nợ. Những con tàu trên đa phần là hết “date”, chỉ có thể bán cho người mua về phá dỡ để bán sắt vụn. Tuy nhiên, những ông chủ phá dỡ mua tàu về cũng không làm thủ tục xin “hóa kiếp” được vì theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ tháng 7-2006), tất cả tàu quốc tịch nước ngoài không được phép nhập khẩu phá dỡ trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, những cơ sở phá dỡ trót lỡ mua tàu đành liều “mổ” tàu “chui”.

Theo một cán bộ hải quan Hải Phòng, căn cứ theo quy định pháp luật, những tàu biển cũ thuộc sở hữu doanh nghiệp trong nước nhưng mang quốc tịch, treo cờ nước ngoài khó có thể làm thủ tục nhập khẩu. Loại tàu này chỉ được phép vận tải trên tuyến đường biển quốc tế, không được hoạt động tuyến nội địa. Khi không còn khai thác được nữa, những tàu này không được phá dỡ trong nước mà phải “tống” ra nước ngoài tương tự như hàng “tạm nhập tái xuất”.

Riêng với các con tàu đã trót bị “xẻ thịt” như Hufa Star 01, Green Viship… cơ quan chức năng không biết xử lý cách nào: phá dỡ thì không được mà buộc phải tái xuất cũng không xong vì những tàu này đã bị cắt phá tan tành.

Ngày 23-1, ông Bùi Văn Minh, Giám đốc Cảng vụ Hải Phòng, cho biết cơ quan này chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tuyến luồng trong cảng. Khi các tàu xin neo đậu dài hạn, cảng vụ khuyến cáo chủ tàu đưa vào các vị trí đóng, sửa chữa tàu biển nhằm bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, khi kiểm tra, phát hiện chủ tàu phá dỡ tàu nên báo cáo UBND TP Hải Phòng vì cảng vụ không có thẩm quyền xử lý.

Ông Phạm Quốc Ka, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Hải Phòng, cho biết Sở TN&MT đang phối hợp với công an kiểm tra việc phá dỡ tàu biển trái phép trên địa bàn, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan. Sau khi có kết quả, Sở sẽ báo cáo UBND TP có hướng xử lý những đơn vị sai phạm, đồng thời đưa ra biện pháp ngăn chặn, tránh tái diễn.

Hoạt động phá dỡ tàu sản sinh ra các hóa chất độc hại và chất thải nguy hại như dầu mỡ khoáng, amiăng, các kim loại nặng (thủy ngân, chì, đồng, kẽm, nhôm, sắt...) và các chất nguy hại khác như chất phóng xạ, hợp chất nhóm xyanua hữu cơ và cặn bể chứa nước dằn tàu có chứa nhiều vi khuẩn và sinh vật ngoại lai. Đó là chưa kể mối nguy hại do phá dỡ những con tàu chuyên chở dầu, hóa chất, chất phóng xạ, chất thải hoặc các loại hàng hóa nguy hiểm khác.

KIM LINH