Tàu biển mắc cạn vì đi sai luồng

Luồng Soài Rạp có chiều ngang rộng nhưng do kinh phí có hạn nên vừa qua TP.HCM nạo vét rộng chỉ 120 m. Do vậy, nếu các tàu đi không đúng luồng đã được nạo vét sẽ rất dễ bị mắc cạn. Ngoài ra, Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam cũng đã cảnh báo trên luồng tàu Soài Rạp đã xuất hiện một số dải cạn làm ảnh hưởng đến việc tàu biển ra vào cụm cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Trước đó, ngày 21-8, tàu Eminence chở xi măng từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) theo luồng Soài Rạp (đã được nạo vét để tàu 50.000 tấn đi lại) vào cảng xi măng Nghi Sơn (Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM) đã bị mắc cạn. Đến ngày 31-8, tàu mới được cứu hộ thành công. Nơi Eminence mắc cạn cách luồng hàng hải khoảng 70 m nên không ảnh hưởng đến việc đi lại của các tàu biển khác ra vào TP.HCM qua luồng Soài Rạp.

PV