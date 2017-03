Tàu cánh ngầm đã an toàn hơn

Hôm qua (23-12), trong ngày đầu hoạt động trở lại đã có bốn chuyến tàu cánh ngầm chạy tuyến TP.HCM - Vũng Tàu và ngược lại diễn ra thuận lợi. Hành khách Hoàng Đức Vượng, nhân viên ngành dầu khí, đánh giá: “Lần này nhìn tàu đã khác hẳn, y như tàu mới. Nội thất tàu cũng khang trang hơn. Thay vì ô tô, từ giờ tôi sẽ chọn đi tàu cánh ngầm vì tôi cho rằng nó an toàn, nhanh chóng hơn”.

Dập cháy trong hai phút

Trả lời Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Duy Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Vina Express (Vina Express), khẳng định mức độ an toàn của các tàu cánh ngầm đã được nâng cao thông qua việc bổ sung các hạng mục camera giám sát, hệ thống báo cháy tự động, dập cháy nhanh chóng. Cụ thể, khi có khói thì chuông báo động sẽ lập tức thông báo và thông qua camera thuyền trưởng có thể xác định sự cố. Nếu cháy tại buồng lái, thuyền trưởng vẫn có thể kích hoạt hệ thống CO 2 và trong vòng hai phút là có thể dập ngay đám cháy.

Tàu cánh ngầm trông mới hơn cả bên ngoài lẫn bên trong. Ảnh: MP

Ông Bùi Công Trùng, Chủ tịch HĐQT (Vina Express), nói thêm: “Các tàu cánh ngầm hiện nay có tuổi đời cao, song trong năm qua đơn vị đã đầu tư rất nhiều để nâng cấp toàn bộ phần thân, vỏ cũng như máy móc. Vina Express cam kết sẽ cố gắng nâng cao chất lượng phục vụ và an toàn cho hành khách”.

Dần thay thế tàu “lão niên”

Chúng tôi đặt câu hỏi: Dù được đại tu nhưng dù sao đây vẫn là tàu cũ, vậy đơn vị đã có kế hoạch thay mới phương tiện chưa? Ông Bùi Công Trùng trả lời: Hầu hết tàu cánh ngầm hiện khoảng 20 năm tuổi và theo quy định đến cuối năm 2016 sẽ phải về “hưu”. Để được hoạt động trở lại, chúng tôi đã nâng cấp đồng bộ để các tàu có thể hoạt động an toàn thêm 10-15 năm nữa. Song song đó, chúng tôi đã có kế hoạch mua tàu mới để dần thay thế tàu cũ theo đúng lộ trình.

Cũng theo ông Trùng, hiện tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành sắp hoàn thiện nên thời gian đi đường bộ từ TP.HCM tới Vũng Tàu sẽ rút ngắn nhiều. Do đó cuộc cạnh tranh giữa đường bộ và đường thủy sẽ rất căng thẳng. “Nhưng tàu cánh ngầm có lợi thế riêng, như đường thủy không bị kẹt xe nên thời gian di chuyển gần như đảm bảo tuyệt đối. Ngoài ra, tôi cho rằng tàu cao tốc cánh ngầm an toàn hơn nhiều so với đường bộ, đi xe đò cũng không thoải mái như khi đi tàu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ có những chính sách cải thiện chất lượng dịch vụ để phục vụ hành khách tốt hơn” - ông Trùng nói.