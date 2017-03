Tàu cánh ngầm không an toàn

Hành khách đi tàu cánh ngầm - Ảnh: Đình Dân



Chở quá số lượng

Tàu xuống cấp

“Dứt khoát phải chấn chỉnh tàu cánh ngầm”



Đó là ý kiến của ông Vũ Ngọc Thảo, giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khi trao đổi với PV chiều 22-12.Nhận định về chất lượng tàu cánh ngầm hiện nay, ông Thảo nói tàu của các hãng đã quá già nua, xuống cấp, trang thiết bị trên tàu cũ kỹ, chất lượng phục vụ hành khách kém nhưng mới đây các hãng tàu đã tăng giá vé thêm 20.000 đồng (200.000 đồng/vé người lớn, 100.000 đồng/vé trẻ em). Ông Thảo đề nghị các đoàn kiểm tra liên ngành phải thường xuyên kiểm tra an toàn của các tàu như áo phao, danh sách hành khách và tuyệt đối không cho chở dư khách. Các hãng tàu phải thay tàu, đổi trang thiết bị vì đã có tàu được sử dụng trên 15 năm nay. Khi gặp sự cố phải thông báo với cơ quan chức năng và thông tin đầy đủ cho khách hàng. Để tránh những việc đáng tiếc xảy ra, các hãng tàu phải có phương án cứu hộ, cứu nạn khả thi. Ông Thảo cũng cho biết Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiên quyết không cho tàu cánh ngầm loại nhỏ (một máy) hoạt động qua vịnh Gành Rái. Với các doanh nghiệp vận tải bằng tàu cánh ngầm có hành vi vi phạm nhiều lần mà không có biện pháp khắc phục, cơ quan có thẩm quyền cần tạm đình chỉ hoạt động. Theo đánh giá của Chi cục đường thủy phía Nam, từ cuối năm 2008 ngành chức năng của Bộ Giao thông vận tải đã họp bàn về việc chấn chỉnh tàu cánh ngầm. Tuy vậy, đến nay những kết luận tại cuộc họp này vẫn chưa thực hiện được và tàu cánh ngầm vẫn còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh. ĐÔNG HÀ

Theo NGỌC ẨN - ĐÌNH DÂN (TTO)



Theo các hành khách, tàu hay chết máy giữa chừng, thậm chí có tàu còn nhồi nhét gần gấp đôi số hành khách. Trước đó không lâu đã xảy ra hai vụ tàu cánh ngầm đâm nhau khiến tám người bị thương.Chiều 13-12, chúng tôi có mặt trên chuyến tàu Petro Express từ TP.HCM đi Vũng Tàu, vừa lên tàu đã nghe tiếng một nam hành khách cãi cọ với nhân viên. Anh này phản ứng vì sao tàu hết chỗ ngồi rồi mà vẫn bán vé để người nhà anh không có chỗ ngồi. Khi nhân viên dàn xếp được chỗ ngồi thì hành khách này mới chịu yên. Tàu vừa chạy được khoảng 20 phút thì đột ngột dừng lại, nhiều hành khách hỏi, nhân viên nói không có gì. Chúng tôi lên buồng thuyền trưởng hỏi thì nhận được những cái lắc đầu. Vài nhân viên sửa chữa tập trung xuống buồng máy, một lát sau chuyến tàu tiếp tục nổ máy chạy.Sáng 14-12, chúng tôi lên chuyến tàu Greenlines ở cảng Cầu Đá (Vũng Tàu) để trở về TP.HCM. Đây là loại tàu nhỏ có sức chứa 75 người, khá cũ kỹ với từng lớp vỏ tàu hoen gỉ, một phần chắn an toàn bị bung ra như muốn rụng xuống sông. Trong chuyến đi này chúng tôi lại chứng kiến cảnh cãi cọ của một nhóm ba hành khách với nhân viên tàu vì thiếu ghế ngồi. Anh Trần Cao Dũng, một hành khách trên tàu này, nói: “Vì công việc cần di chuyển nhanh nên chúng tôi nhắm mắt mà đi thôi. Thường xuyên đi trên các chuyến tàu cánh ngầm này, tôi thấy vé bán nhiều hơn số lượng chỗ trên tàu, đặc biệt nhiều lần tàu đang chạy thì chết máy khiến chúng tôi rất lo lắng”.Bà Trần Thị Thanh Mơ, hành khách thường xuyên đi tàu cánh ngầm, cho biết: “Tôi đã đi phương tiện này suốt ba năm nay và không biết bao nhiêu lần gặp chuyện tàu đột ngột hư máy dọc đường. Hôm trước tôi đi tàu loại nhỏ của Hãng Greenlines, từ Vũng Tàu về đến Sài Gòn mà tàu chết máy đến ba lần”.Trước đó, hành khách đi trên chuyến tàu cánh ngầm hiệu Greenlines từ TP.HCM đi Vũng Tàu sáng 6-12 đã hú vía khi tàu vừa chạy được hơn 20 phút thì gặp sự cố đến ba lần, phải dừng lại để sửa chữa nhưng tàu vẫn không thể chạy được. Nhân viên thông báo tàu hỏng và đề nghị hành khách chuyển sang tàu khác. Anh Nguyễn Thanh Long, một hành khách trên chuyến tàu này, nói: “Không ngờ hãng tàu lại dồn chúng tôi sang một chiếc tàu khác đang chở gần đầy khách. Vậy là 125 hành khách bị nhồi nhét trên chiếc tàu có sức chứa cho 75 người. Khách phải chen chúc nhau trong khoang và tràn ra cả ngoài boong tàu. Khi chuyến tàu quá tải này ì ạch di chuyển qua vùng vịnh Gành Rái, sóng nổi lớn khiến tàu chao đảo, lắc lư làm hành khách hoảng sợ vì lo tàu chìm. Một vài người đề nghị dừng tàu nhưng thuyền trưởng phớt lờ, thậm chí không có lời trấn an nào cho khách”.Hiện nay có 14 chiếc tàu cánh ngầm chạy tuyến TP.HCM với thời gian bình quân 1 giờ 10 phút - 1 giờ 30 phút/chuyến. Hành khách đi tàu cánh ngầm được rút ngắn một nửa thời gian so với đi xe đò, nhưng phải trả giá cao hơn ba lần.Các chuyên gia vận tải nhận định việc để xảy ra nhiều sự cố tàu cánh ngầm đang chở khách mà chết máy trên cửa sông, cửa biển là do các tàu này đã quá cũ. Trong các tàu cánh ngầm đang hoạt động, có tàu được sản xuất vào thập niên 1980-1990. Một thuyền trưởng tàu cánh ngầm tâm sự: “Cánh lái tàu chúng tôi đâu muốn tàu chết máy dọc đường. Máy móc đã quá cũ, sửa đi sửa lại nhiều lần nên khó tránh khỏi chuyện hỏng hóc trong hành trình”.Lãnh đạo một hãng tàu (xin giấu tên) thừa nhận các tàu cánh ngầm chạy tuyến này được mua từ Nga và đã sử dụng trên hai thập niên. Việc mua một chiếc tàu đời mới của Nga có giá cao gấp nhiều lần so với tàu cũ đang sử dụng, vượt quá khả năng của doanh nghiệp. Lãnh đạo của hãng tàu này cho biết hầu hết các doanh nghiệp chỉ mua động cơ mới thay thế các động cơ cũ bị hỏng để tiếp tục chở khách.