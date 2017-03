Tàu cánh ngầm: Không niên hạn, cứ vô tư chạy!

Hiện ở TP.HCM có ba công ty hoạt động vận chuyển hành khách bằng tàu cánh ngầm tuyến TP.HCM-Vũng Tàu. Trong đó, hãng Greenlines (thuộc Công ty Cổ phần Dòng Sông Xanh) có chín chiếc, hãng Vina Express (thuộc Công ty Dịch vụ Hàng hải và Du lịch Sài Gòn) có ba chiếc và hãng Petro Express (Công ty TNHH Quang Hưng) cũng có ba tàu.

Đội tàu cao tốc “lão”

Kinh phí mua mới một chiếc tàu cánh ngầm khá đắt. Chỉ riêng chi phí vận chuyển một chiếc tàu cánh ngầm đã lên đến 200.000 USD, chi phí thay mới máy tàu cũng 4-6 tỉ đồng… Do vậy, các hãng tàu gần như chỉ chọn mua những tàu đã qua sử dụng từ Nga hoặc các nước Đông Âu. Theo thống kê của Chi cục Đăng kiểm 6, tuổi đời bình quân của các tàu này khoảng 17 năm. “Hiện các tàu cánh ngầm của các hãng trên đều đã sử dụng nhiều năm, trong đó có tàu đã sử dụng trên 20 năm, thậm chí lâu hơn” - ông Ngô Đặng Quá Hải, Phó phòng Quản lý Giao thông thủy - Sở GTVT TP.HCM, cho biết.

Chiếc tàu cánh ngầm Greenlines B5 bị sự cố ngay chân cầu Phú Mỹ vào ngày 12-3. (Ảnh: Bạn đọc cung cấp)

Do sử dụng quá lâu, hầu hết tàu cánh ngầm đều xuống cấp nên trong quá trình hoạt động thường xuyên xảy ra sự cố. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hầu hết các tàu cánh ngầm hoạt động trên tuyến Vũng Tàu-TP.HCM do có tuổi thọ cao nên dễ gặp sự cố trong quá trình hoạt động, nhất là với loại tàu chỉ có một máy. Chẳng hạn vào ngày 12-3, tàu Greenlines B5 chở 75 khách từ TP.HCM đi Vũng Tàu vừa đi đến chân cầu Phú Mỹ, quận 7 thì đột ngột chết máy và trôi tự do trên sông Sài Gòn. Còn ngày 12-4, 50 hành khách lại một phen hoảng loạn khi tàu cánh ngầm Greenlines 06 bất ngờ bị xì ống thủy lực nên mất lái. Chiếc tàu chỉ dừng lại được khi lao vào rừng đước thuộc khu vực huyện Cần Giờ (TP.HCM). Ngoài ra, việc tàu va vào neo tàu trên sông làm thân tàu bị rách cũng đã xảy ra.

Không có quy định, hoạt động vô tư

Sau khi nhập tàu cánh ngầm, các hãng tàu đều tiến hành duy tu, sửa chữa, thậm chí còn đầu tư tiền tỉ để thay máy mới. Tuy nhiên, chưa có hãng nào nghĩ đến việc thay đổi phần vỏ tàu. Trên thực tế, kể từ khi chuyến tàu cánh ngầm tuyến TP.HCM-Vũng Tàu đầu tiên xuất bến đến nay đã 18 năm nhưng chưa có một thân tàu nào “rời bỏ hàng ngũ”.

800.000 là số hành khách đi tàu cánh ngầm tuyến TP.HCM-Vũng Tàu mỗi năm.

Ngày 7-5, ông Phạm Ninh, Giám đốc Chi cục Đăng kiểm 6 (đơn vị thực hiện kiểm định tàu cánh ngầm ở TP.HCM), cho biết: Các tàu cánh ngầm phải duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; đồng thời phải được kiểm định định kỳ đạt tiêu chuẩn an toàn mới được phép đưa vào khai thác. “Chúng tôi còn thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các chủ tàu cánh ngầm khắc phục ngay sự cố nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng” - ông Ninh nói.

Tuy vậy, theo một cán bộ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa TP.HCM, việc các tàu khi đăng kiểm đều đạt tiêu chuẩn là bình thường. Đó là bởi trước khi đem tàu đi kiểm định, các chủ tàu thường bảo trì, khắc phục các điểm không đạt để được thông qua. Tuy vậy, do đây là những sửa chữa nhỏ lẻ, mang tính đối phó nên mới xảy ra những sự cố chết máy, mất lái như đã nêu. Trung tâm này cho rằng tàu cánh ngầm hoạt động trong điều kiện địa hình đặc thù, nguy hiểm hơn đường bộ. Tuy nhiên, trong khi các loại ôtô đều có niên hạn sử dụng thì việc chưa có quy định niên hạn đối với tàu cánh ngầm là không hợp lý.

Ông Ngô Đặng Quá Hải nói thêm, dù các hãng tàu thường xuyên duy tu, sửa chữa nhưng việc quy định niên hạn đối với tàu cánh ngầm là rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho hành khách. Từ tháng 1-2011, Sở GTVT TP đã kiến nghị Bộ GTVT cần quy định niên hạn sử dụng đối với tàu cánh ngầm nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời.

MINH PHONG