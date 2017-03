Tàu cao tốc lớn nhất tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn mắc cạn

Ngay sau khi sự cố xảy ra, tổ lái nhanh chóng báo tin cho cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi. Cảng vụ đã điều ba tàu cao tốc ra cứu nạn.





Hàng trăm hành khách một phen thót tim. Ảnh: LUẬN NGỮ

Tàu cao tốc An Vĩnh 1 chở khách từ Lý Sơn vào cảng Sa Kỳ, khi cách cảng Sa Kỳ khoảng một hải lý thì mắc cạn do vướng vào đá ngầm khiến ổ lái sau bị hỏng, nước túa vào khoang lái sau. Sự việc khiến gần 300 hành khách trên tàu một phen thót tim. Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, tàu An Vĩnh 1 được ba tàu cao tốc lai dắt đưa vào bãi cạn cảng Sa Kỳ và xử lý hư hỏng. Được biết An Vĩnh 1 là tàu cao tốc lớn nhất chở khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

M.THÚY - L.NGỮ