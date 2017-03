Tàu chở 2.000 tấn phân mắc cạn tại Khánh Hòa

Trước đó, khoảng 1 giờ 50 ngày 29.12, trong hành trình vận chuyển 1.950 tấn phân kali từ cảng Đồng Nai ra Hải Phòng, khi ngang qua vùng biển Nha Trang thì tàu mắc cạn. Nhận được tín hiệu cấp cứu, khoảng 6 giờ sáng 29.12, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang đã tổ chức cứu hộ nhưng không được do thời tiết xấu.



Ngày 30.12, một số thuyền cá nhỏ tiếp cận tàu, bốc được gần 100 tấn hàng thì phải dừng do sóng lớn. Tàu Trường Giang 54 chỉ bị thủng phần đáy dưới (khoang giằng tàu), máy hoạt động bình thường nên tàu vẫn an toàn, 9 thuyền viên trên tàu đều mạnh khỏe. Khi thời tiết thuận lợi công tác cứu hộ sẽ tiếp tục.



Tàu Trường Giang thuộc Công ty TNHH vận tải biển Trường Giang (đóng tại xã Hải Xuân, H.Hải Hậu, Nam Định), do ông Nguyễn Văn Trường làm thuyền trưởng.





Theo Lê Xuân (TNO)