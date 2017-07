Tàu chở 30 ngàn tấn hóa chất vẫn mắc cạn ở Phú Qúy

Sáng nay 1-7, UBND tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các đơn vị liên quan về việc hỗ trợ công tác cứu hộ tàu Chemroad Journey bị mắc cạn cách đảo Phú Qúy khoảng 28 hải lý.

Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết lúc đầu, chủ tàu và Công ty cứu hộ thống nhất phương án sẽ liên hệ với Công ty vận tải biển tại các khu vực lân cận để được cung cấp phương tiện phù hợp cho việc chở 500 tấn dầu nhiên liệu từ tàu mắc cạn về kho chứa tại Vũng Tàu. Tuy nhiên, do không tìm được tàu phù hợp nên đã thay đổi phương án khác là bơm chuyển trong nội bộ tàu bị mắc cạn số dầu nhiên liệu còn lại trong hầm chứa dầu nhiên liệu số 1 mũi (khoảng 500 tấn) vào hầm SLOP phía gần sau lái.



Buổi họp triển khai hỗ trợ con tàu gặp nạn



Tại hiện trường hiện đang có nhiều tàu tham gia bảo vệ, kiểm tra, giám sát hoạt động tàu bị nạn và sẵn sàng ứng phó sự cố.

Đại diện Công ty TNHH Đại Lý Vận Tải High Sea (đơn vị được chỉ định đại lý cho Công ty Cứu Hộ Nhật Bản Nippon Salvage Co., Ltd để ứng cứu thoát cạn cho tàu Chemroad Journey) cho biết: Từ ngày 21-6, chủ tàu và Công ty đã thực hiện phương án bơm chuyển dầu trong nội bộ tàu và đến ngày 26-6, tổng số dầu nhiên liệu liệu đã bơm chuyển được 509,269 tấn. Đến ngày 29 -6, tàu vẫn đang bị mắc cạn, toàn bộ thuyền viên trên tàu vẫn an toàn. Chưa phát hiện dấu hiệu rò rỉ dầu nhiên liệu và hóa chất ra môi trường.

Do thực hiện phương án bơm dầu trong nội bộ tàu nên không thể xảy ra sự cố tràn dầu. Hiện nay, công ty đang tiến hành các thủ tục xin phép để bơm 8.000 tấn hóa chất từ hầm 7 và 8 của tàu bị nạn sang tàu chuyên dụng Sun Mercury.



Hiện trường nơi con tàu chở hóa chất mắc cạn



Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực cũng như sớm đưa tàu được thoát cạn, hạn chế các tổn thất phát sinh gây ra từ vụ tai nạn, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp thẩm quyền để phê duyệt Kế hoạch cứu cạn cho tàu Chemroad Journey do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại lý vận tải High Sea cung cấp.

Tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh cùng với Đoàn công tác của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và các lực lượng tại hiện trường theo dõi, giám sát quá trình cứu hộ tàu.



Vị trí tàu chở hóa chất này mắc cạn cách đảo Phú Quý 28 hải lý

Cạnh đó, kịp thời triển khai ngay các phương án ngăn chặn hiệu quả nếu có biểu hiện xảy ra sự cố tràn dầu, hóa chất ra biển, gây ô nhiễm môi trường. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý hỗ trợ đoàn công tác về phương tiện và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn công tác trong quá trình làm việc tại địa phương để đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn hoàn thành nhiệm vụ được giao.