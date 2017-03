Tàu chở dầu mắc cạn hơn 1 tháng

Lý do là vùng biển này liên tục có sóng to, gió lớn nên các đơn vị cứu hộ không thể kéo tàu ra khỏi khu vực mắc cạn.Các thủy thủ đang tìm mọi cách để bảo vệ tàu.Liên quan đến tàu PRIME SENATOR bị sự cố, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất làm rõ nguyên nhân tàu mắc cạn, yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng tàu phải phòng ngừa ô nhiễm môi trường, có phương án cứu nạn, đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người và tài sản.Theo Hiển Cừ (TNO)