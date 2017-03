Tàu hỏa “cháy” vé, xe khách thêm 500 lệnh tăng cường dịp 30/4-1/5

Tàu hỏa “cháy” vé



Còn 2 tuần nữa mới đến dịp nghỉ 30/4-1/5 nhưng vé tàu giường nằm điều hòa và ghế mềm đã hết từ lâu



Theo Quỳnh Anh (Dân trí)

Ông Nguyễn Hoàng Trung - Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội, cho biết: Từ đầu tháng 4 đến nay đã có 12 doanh nghiệp vận tải tăng giá ở mức từ 6-50%, trên các chặng từ Hà Nội đi các tỉnh miền núi phía Bắc, Ninh Bình, Thái Bình, Vinh - Nghệ An…Theo ông Trung, do 2 kỳ nghỉ đều dài ngày và gần nhau nên nhiều khả năng lượng khách sẽ không bị tập trung quá đông vào một thời điểm. Dự kiến lưu lượng hành khách tăng tập trung tại các tuyến đường có chiều dài khoảng dưới 500km: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng, Việt Trì, Vinh, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai…. tăng từ 2-3 lần so với ngày thường.Công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội nhận định, lưu lượng hành khách đi sẽ tập trung cao vào các thời điểm: Từ chiều 18/4, sáng thứ 7 (19/4) và chiều 26/4, sáng 27/4. Dự kiến, lượng khách sẽ tăng từ 2 - 3 lần so với ngày thường và sẽ giảm nhanh từ chiều ngày 19/4 (đợt 1) và 27/4 (đợt 2). Lưu lượng hành khách trở về Hà Nội về sẽ tập trung cao vào các thời điểm chiều ngày 21/4 (ngày giỗ Tổ) và chiều 1/5.Để đảm bảo nguồn phương tiện phục vụ hành khách trong dịp lễ Công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội vừa gửi văn bản Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp 500 lệnh tăng cường. Mặc khác, công ty cũng tăng cường công tác kiểm tra và yêu cầu các đơn vị vận tải đảm bảo đưa đủ phương tiện đã ký hợp đồng vào hoạt động và tham gia đăng ký bổ xung xe tăng cường, huy động các phương tiện hoạt động trên các tuyến đường dài tăng cường cho các tuyến ngắn, điều động tăng cường linh hoạt giữa các tuyến.Công ty ký hợp đồng xe tăng cường với một số đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội để bổ sung một số phương tiện vận tải dự phòng phục vụ tăng cường giải toả khách. Sau thời gian nghỉ Lễ, Công ty sẽ phối hợp với các đơn vị xe buýt để bố trí lượng xe buýt dự phòng sẵn sàng giải toả hành khách khi lượng khách từ các tỉnh về Hà Nội tăng đột biến.Căn cứ đặc điểm phân bố luồng tuyến tại các bến xe và luồng hành khách đi lại, dự kiến tại bến xe phía Nam lượng xe tăng cường sẽ tập trung chủ yếu ở các tuyến Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Điện Biên.Tại bến xe Gia Lâm sẽ tăng trên các tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên.Tại bến xe Mỹ Đình sẽ cần tăng cường cho các tuyến Thái Nguyên, Việt Trì, Cao Bằng, Cẩm Phả, Vinh, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai.Dự kiến xe tăng cường trên các bến như sau: Chiều ngày 18/4 và sáng 19/4 tăng cường khoảng 280 lượt xe/ngày. Trong đó, tại bến xe phía Nam là: 100 lượt xe/ngày, tại bến xe Mỹ Đình là: 140 chuyến/ngày, tại bến xe Gia Lâm là: 40 chuyến/ngày. Chiều 26/4 và ngày 27/4 (tập trung chủ yếu vào buổi sáng) sẽ tăng cường khoảng 350 lượt xe/ngày. Trong đó, tại bến xe Phía Nam là 120 lượt xe/ngày, tại Mỹ Đình là 180 lượt xe/ngày, tại bến xe Gia lâm là 50 lượt xe/ngày.Trong ngày 21/4 và 1/5/, lượng khách từ các tỉnh trở về Hà Nội về sẽ tăng cao, vì vậy nhu cầu tăng cường xe buýt để phục vụ chuyển tải hành khách từ các phương tiện liên tỉnh về Hà Nội. Tổng lượng xe dự kiến cần tăng cường là 400 lượt xe buýt, trong đó tại bến xe phía Nam là 150 lượt, bến xe Gia Lâm 100 lượt xe, bến xe Mỹ đình 150 lượt xe.Bà Phùng Thị Lý Hà - Phó Giám đốc ga Hà Nội cho hay, mặc dù đã được nối thêm nhiều đôi tàu dịp nghỉ lễ nhưng do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nên vé giường nằm điều hòa đi các tỉnh các ngày 26-27/4 (tàu đi) và 30/4-1/5 (tàu về) đều đã hết sạch từ nhiều ngày nay, vé ghế mềm điều hòa cũng không còn.Hiện nay từ ga Hà Nội đi các tỉnh chỉ còn vé ghế cứng, tuy nhiên loại vé này ít được người dân chọn mua, hoặc chỉ chọn mua khi di chuyển trên chặng gần và phụ cận Hà Nội.Theo bà Hà, các tuyến cao điểm trong dịp 30/4-1/5 được lập tàu chạy tăng cường là Thanh Hóa, Vinh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế và Lào Cai.Dù vé giường nằm đắt và rất khó mua nhưng những trường hợp trả lại sẽ bị khấu trừ 30% tiền vé đối với tàu đi tuyến Hà Nội - Lào Cai từ ngày 18/4; khấu trừ 20% tiền vé khi mua vé tập thể đi tàu Thống Nhất SE19/20, Nghệ An NA1/2 trong thời gian từ 26/4 - 1/5.Với hành khách đi các địa phương, trong thời gian từ 18/4-5/5 sẽ không được giảm giá vé khi mua vé tập thể.