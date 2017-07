Tàu hỏa húc nát xe con, 2 người tử vong

Vào thời điểm trên, ô tô Toyota Corolla Altis 37A-184.xx rẽ từ quốc lộ 1A vào đường thuộc xã Nghi Yên. Cùng lúc này, tàu hỏa SE6 chạy hướng Hà Nội-TP.HCM lao tới, đâm vào ô tô con. Cú đâm mạnh khiến ô tô con văng ra xa khoảng 20 m rồi lật ngửa.



Sau cú đâm mạnh, ô tô con bị lật ngửa, hai người trong xe tử vong, hai người khác bị thương.

Tại hiện trường cho thấy ô tô con bị hư hỏng nặng, biến dạng, một chiếc cọc sắt bên đường ray bị gãy và một số viên ngói xây dựng bên đường sắt bị vỡ, hỏng.

Vụ tai nạn khiến hai nạn nhân trong ô tô bị tử vong tại chỗ là anh NgThL và anh LKH (cùng ở TP Vinh). Hai người khác trong ô tô bị thương nặng được người dân phá cửa xe, đưa đi bệnh viện cấp cứu.



CSGT có mặt tại hiện trường, phân luồng, giải tỏa tránh ách tắc giao thông.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã cho máy cẩu tới hiện trường cẩu chiếc ô tô để thông đường sắt Bắc-Nam.



Hiện vụ tai nạn đang được Công an huyện Nghi Lộc và Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.