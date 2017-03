Tàu khách Lào Cai - Hà Nội liên tục “cháy” vé

Hiện nay tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội có 6 đôi tàu khách chạy mỗi ngày, trong đó có 5 đôi chạy vào buổi tối, với lượng khách bình quân khoảng 2.000 khách/ngày. Đối với các dịp lễ, tết hoặc vào mùa du lịch, tại ga Lào Cai, có ngày lượng khách lên xuống tàu tới 6.000 người/ngày đêm.

Do lượng hành khách đông như vậy nên thường xuyên xảy ra tình trạng“cháy” vé, đặc biệt là những ngày cuối tuần. Ngành Đường sắt đang thực hiện bán vé theo hình thức điện toán nên một số đối tượng lợi dụng để “cò” vé bắt chẹt khách du lịch.

Ga Quốc tế Lào Cai đã có nhiều biện pháp, nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách. Việc tổ chức bán vé được Ga Lào Cai thực hiện trong tất cả các ngày và có các phương án bảo đảm an toàn cho hành khách.

Ông Nguyễn Đức Huệ, Phó trưởng ga Quốc tế Lào Cai cho biết: “Đối với nhân viên đường sắt, hàng năm chúng tôi đều tổ chức cái việc cam kết về lĩnh vực đảm bảo an toàn, đối với công tác hành khách là phải cam kết về công tác phục vụ, trong đó nghiêm cấm việc tiếp tay phe vé, tàng trữ vé. Cũng có thời gian chúng tôi đã đề nghị với cơ quan công an, đặc biệt là phòng PC14 Công an tỉnh Lào Cai vào cuộc để tiến hành xử lý các trường hợp phe vé, tàng trữ vé”.

Bắt đầu từ ngày 1/12/2010 sẽ đồng loạt tăng giá vé tàu khách khoảng 15% trên tuyến Lào Cai - Hà Nội và ngược lại. Trong khi đó các hãng vận tải hành khách bằng đường bộ trên tuyến Lào Cai - Hà Nội đang tích cực cạnh tranh hành khách thông qua việc giảm giá vé, nâng cao chất lượng phục vụ.

Theo PV (VOV)