Tàu lửa tông xe tải, quốc lộ 1A ách tắc hơn 5 giờ

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 31-7, xe tải 43C-04.555 chở đầy két nước khoáng khi đến điểm giao giữa quốc lộ 1A và đường sắt Bắc-Nam thuộc thị trấn Chí Thạnh thì đâm gãy gác chắn do nhân viên đường sắt vừa kéo xuống để tránh tàu rồi chạy luôn tới đường ray. Cùng lúc đó, đoàn tàu lửa SE22 lưu hành từ TP.HCM đi Huế lao tới, tông thẳng vào đầu chiếc xe tải. Rất may, lái xe và phụ xe đã kịp nhảy khỏi xe thoát nạn. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị vỡ nát, đổ nghiêng vào một toa tàu ngay giữa mặt đường quốc lộ 1A. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, do chiếc xe tải bị mất thắng nên đã xảy ra tai nạn trên.

TẤN LỘC