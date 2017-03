Tàu quân sự TQ tiến gần tàu VN hơn

Chiều 5-6, Cục Kiểm ngư Việt Nam (VN) cho biết: Trong ngày Trung Quốc (TQ) tiếp tục sử dụng hơn 100 tàu hải cảnh, tàu vận tải, tàu cá và cả tàu quân sự quanh giàn khoan Hải Dương 981. Các tàu này uy hiếp, đe dọa bằng cách hú còi, đâm va, phun vòi rồng vào phía các tàu chấp hành công vụ của VN và các tàu cá của ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển truyền thống của VN. Đặc biệt, ban đêm phía TQ còn bố trí một tàu sử dụng đèn pha rọi vào tàu kiểm ngư để các tàu khác của họ phun vòi rồng uy hiếp các tàu VN. Ngoài hành động ngăn cản, các tàu của TQ còn cố tình tìm cách để vu cáo lực lượng kiểm ngư đâm vào tàu cá của họ. Theo Cục Kiểm ngư, chỉ trong vòng 24 giờ từ chiều 4-6 đến 15 giờ ngày 5-6 đã có ít nhất năm tàu kiểm ngư VN bị tàu TQ hú còi đe dọa, phun vòi rồng trong đó tàu kiểm ngư 22 bị hư hỏng nặng, hai sườn bị móp méo với chiều dài khoảng 5 m.

Cục Kiểm ngư cho biết trong ngày TQ tăng thêm hai tàu quân sự (lên thành sáu tàu). các tàu quân sự của TQ tiến gần các tàu kiểm ngư của VN hơn các ngày trước (khoảng 8-10 hải lý). Ngoài ra phía TQ còn sử dụng một máy bay trinh sát bay quanh khu vực giàn khoan.

Mặc dù bị các tàu TQ đe dọa, uy hiếp, sẵn sàng đâm va nhưng các tàu VN vẫn tiếp tục bám trụ tại vị trí cách giàn khoan 8-10 hải lý để phản đối, yêu cầu TQ rút giàn khoan hạ đặt phi pháp khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của VN. Tương tự, ngư dân VN cũng kiên cường bám trụ ngư trường của mình cách giàn khoan trái phép khoảng 25-28 hải lý để khai thác thủy sản, đấu tranh với hành động phi pháp của TQ.

l Sáng 5-6, tàu QNg-66029TS, với 10 thuyền viên do ngư dân Lê Túc ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi (chủ tàu, kiêm thuyền trưởng) đã cập đảo Lý Sơn và đưa ngư dân Lê Văn Hường vào Trung tâm Y tế quân dân y huyện Lý Sơn băng bó lại vết thương để tránh nhiễm trùng. Theo chẩn đoán của bác sĩ Trung tâm Y tế quân y huyện Lý Sơn, ngư dân Hường bị mảnh vỡ của kính thủy tinh gây tổn thương ở vùng mặt và cổ, tuy vết thương sâu nhưng rất may không tổn thương đến khí quản.



Tàu hải cảnh Trung Quốc 21101 tấn công tàu kiểm ngư Việt Nam 768 bằng vòi rồng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo các ngư dân đi trên tàu cá QNg-66029TS, vào tối 3-6, trong lúc tàu cá của ông di chuyển vào đảo Bom Bay (thuộc vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam) để hành nghề, bất ngờ xuất hiện hai tàu của Trung Quốc mang số hiệu 37102 và 31101 lao tới tấn công, dùng vòi rồng phun nước sang tàu cá của chúng tôi khiến cửa kính cabin tàu bị vỡ văng trúng ngư dân Lê Văn Hường đang đứng ngay buồng lái. “Chúng phun nước làm bể cửa kính cabin khiến toàn bộ thiết bị nghề cá như I-com, định vị, máy dò… bị ướt và hư hỏng hết” - ngư dân Túc bức xúc. Sau nhiều giờ quấy nhiễu tàu cá QNg-66029TS, đến rạng sáng 4-6, hai tàu Trung Quốc bỏ đi thì ngư dân Túc cũng cho tàu chạy về đảo Lý Sơn vì không còn thiết bị để hành nghề.

Lực lượng biên phòng xã An Hải (Đồn biên phòng Lý Sơn) đã xuống kiểm tra, xác minh vụ việc.

H.DANH - T.PHÚ