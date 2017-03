Tàu SAR 272 cứu ba ngư dân do chìm tàu

Theo thuyền phó Nguyễn Hùng Xuân, tối 15-4, tàu cá BV 0058TS đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Cần Giờ thì gặp sóng to, gió lớn nên bị đánh chìm. Trước đó, ông Khánh (quê Tiền Giang) - chủ tàu BV 0058 TS đã phát tín hiệu cấp cứu tàu bị chết máy thả trôi tự do. Do sóng cấp 6, gió mạnh, sau hơn một giờ chống chọi, tàu cá bị chìm. Ba ngư dân Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Hoàng Giang và Phạm Văn Tèo buộc phải nhảy khỏi tàu, trôi dạt trên biển.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm 15-4, Vungtau MRCC đã điều động tàu SAR 272 ra hiện trường tổ chức cứu hộ, cứu nạn. “Mặc dù đêm tối và sóng to nhưng chúng tôi vẫn tiếp cận mọi cách và cứu ba ngư dân lên tàu an toàn. Chúng tôi đã chuyển họ cho lực lượng biên phòng để đưa về Tiền Giang. Sức khỏe của họ đã hồi phục” - ông Xuân cho biết.

TUẤN CƯỜNG