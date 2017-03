Tàu Sunrise 689 đã về tới điểm giao hàng cuối cùng

Lễ đón tàu Sunrise 689 đã được tổ chức với sự có mặt của 18 thủy thủ đoàn cùng đông đảo lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành tỉnh Quảng Trị. Lãnh đạo chính quyền địa phương đã thăm hỏi, chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực, dũng cảm của các thuyền viên thủy thủ đoàn; đồng thời mong muốn thủy thủ đoàn sớm ổn định sức khỏe, tiếp tục hành trình vận tải biển. Hiện tại tàu Sunrise 689 đang chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý để nhập hàng vào tổng kho xăng dầu cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Tàu Sunrise 689 chở 5.928 tấn dầu rời cảng Singapore hôm 2-10, tuy nhiên sau đó bị mất liên lạc do cướp biển tấn công. Với sự nỗ lực của các cơ quan tìm kiếm cứu nạn trong và ngoài nước cũng như sự mưu trí của thủy thủ đoàn, đến ngày 9-10 tàu đã bắt liên lạc với đất liền và trở về an toàn. Theo thông tin được Cục Điều tra tội phạm về trật tự xã hội C45 Bộ Công an, tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, phá hủy thiết bị và lấy gần 1.500 tấn dầu, ước tổng thiệt hại vào khoảng 30 tỉ đồng.

