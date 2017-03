Tàu trật bánh, đường sắt Bắc-Nam tê liệt

Năm toa tàu và một đầu máy lật nghiêng, kéo bật cả những thanh ray và các song đỡ của taluy đường sắt. Rất may không có thương vong về người.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, 0 giờ ngày 21-1, các lực lượng chức năng và khoảng 150 công nhân đã được huy động để khắc phục. Một cần cẩu lớn được đưa đến hiện trường để cẩu các toa tàu lên khỏi mặt đất (ảnh). Sự cố trên khiến giao thông đường sắt Bắc-Nam hoàn toàn tê liệt. Hơn 20 đoàn tàu chở khách, trên 15 đoàn tàu chở hàng bị đình trệ. Đến chiều 21-1, đường sắt Bắc-Nam đã thông trở lại. Hiện nguyên nhân sự cố đang được điều tra làm rõ.

Rạng sáng 21-1, tại đèo Giăng Co (quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) lại xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết tại chỗ; hơn 10 người bị thương, trong đó có nhiều trường hợp nguy kịch. Theo Phòng CSGT Công an Bình Thuận, xe giường nằm hai tầng biển số 79D-9033 đã bị sạt lề, lật nhiều vòng. Nguyên nhân do đường trơn, lái xe xử lý kém.

Lúc 14 giờ chiều 21-1, tại đoạn đường sắt Bắc-Nam qua xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), bà Vũ Thị Kiên (trú xã Quỳnh Hoa) chạy bộ qua đường sắt đã bị tàu khách SE1 cán chết tại chỗ. Vụ tai nạn khiến đoàn tàu bị chậm khoảng một giờ đồng hồ.

