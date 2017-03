Tàu trật bánh ở đèo Hải Vân, hàng ngàn khách mắc kẹt

Đến 9g30 sáng 21-1, ngành đường sắt đã huy động thêm một xe cẩu cứu hộ loại lớn đưa lên vị trí xảy ra tai nạn đường sắt tại km 771+100 trên gần đỉnh đèo Hải Vân (Đà Nẵng). Trước đó, lúc 2g sáng, lực lượng cứu hộ cũng đã đưa một cần cẩu cứu hộ đường sắt tới để khắc phục sự cố.











Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)



Khoảng 23g khuya 20-1, tàu mang ký hiệu D11H-326, số tàu 341 đang trên đường chở hàng hóa đi vào phía nam, đến địa điểm trên thì xảy ra sự cố trật bánh khiến 5 toa tàu và 1 đầu máy bị nghiêng hẳn sang một đường ray. Tại hiện trường, toàn bộ tà vẹt kéo dài gần 100m đã bị hư hỏng nặng do tàu hàng chèn lên. Rất may không có thiệt hại về người.Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty Quản lý đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, ga Hải Vân Nam, đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã đưa hơn 200 nhân lực xuống hiện trường để khắc phục sự cố. Hai xe cẩu lớn cũng có mặt để nâng các toa bị nghiêng trở lại đường ray. Đến khoảng 9g sáng 21-1, đầu máy và hai toa tàu đã được đưa lên đường ray an toàn.Khoảng 10g15, thanh tra đường sắt, cảnh sát giao thông có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân sự cố.Việc trật bánh tàu chở hàng đã khiến hơn 2.000 khách của các tàu SE6, SE8, SH2, TN18… phải ở tại ga Kim Liên và ga Đà Nẵng suốt từ 11g30 tối 20-1 đến trưa 21-1 vẫn chưa thể di chuyển. Tại ga Kim Liên, ga Đà Nẵng nhiều hành khách phải vạ vật đợi chờ bên đường ray chờthông tuyến.Ngay gần vị trí tàu trật bánh, tàu hàng D12E-659 cũng đang phải nằm tại đây chưa thể di chuyển. Hiện lực lượng chức năng đã nỗ lực "giải cứu" tàu bị nạn với hi vọng thông tuyến trong đầu giờ chiều 21-1.Dưới đây là ghi nhận của PV tại hiện trường sự cố và cảnh hành khách đợi chờ suốt nhiều giờ qua tại ga Kim Liên.