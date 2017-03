Tàu Trung Quốc co cụm, chuyện gì đây?

Bình luận của Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm



Tàu Trung Quốc khu vực biển Hoàng Sa của Việt Nam đang có những biểu hiện lạ: co cụm lại quanh giàn khoan, bớt thái độ hung hăng, truy cản... Những biểu hiện này có thể xuất phát từ những lý do: lực lượng các tàu đã mệt mỏi và quá tốn kém qua hơn một tháng rưỡi đấu sức với sự kiên trì và bình tĩnh của các biên đội tàu thực thi pháp luật Việt Nam; có thể do thời tiết sắp chuyển xấu; cũng có thể họ đang chuẩn bị cho bước hành động tiếp theo hung hăng hơn; việc Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sang Việt Nam để bàn về các vấn đề hợp tác song phương. Do đó đây có thể là một động thái giảm bớt căng thẳng, tạo không khí lắng dịu cho cuộc làm việc. Bên cạnh đó, khoảng cách 7,5 hải lý cũng đã đủ để họ bảo vệ giàn khoan an toàn. P.VŨ ghi