Tàu vỡ khi va đá ngầm, cứu kịp 18 ngư dân

Trước đó, sáng 1-12, tàu cá NA 90489 TS do ông Bùi Chí Dũng, ngụ xã Quỳnh Long làm chủ kiêm thuyền trưởng cùng 17 ngư dân ra khơi khai thác thủy hải sản. Do sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, tàu cá đã đâm vào bãi đá ngầm thuộc vùng biển huyện Quỳnh Lưu. Cú đâm mạnh khiến tàu vỡ toác và chìm. Nhận được tin cấp cứu, Đồn biên phòng Quỳnh Thuận thuộc Bộ đội biên phòng Nghệ An đã điều tàu cứu hộ đến vị trí con tàu chìm, kịp thời cứu sống ông Dũng và 17 ngư dân đưa vào bờ an toàn.

• Ngày 2-12, tàu hải quân 628 của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã lai dắt tàu cá BĐ 96344 TS bị hỏng máy trên vùng biển Quảng Trị cùng bảy thuyền viên vào bờ an toàn. Trước đó, ngày 30-11, tàu cá trên do ông Đinh Công Quang, trú huyện Hoài Nhơn, Bình Định làm chủ cùng sáu ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển cách đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị khoảng 70 hải lý thì bị hỏng máy, thả trôi trên biển. Ngày 1-12, tàu hải quân đã tiếp cận được tàu bị nạn. Các y sĩ trên tàu 628 đã chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân trước khi đưa vào bờ.