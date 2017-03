Tàu xe vẫn chưa căng thẳng

Ô tô con vào cao tốc TP.HCM - Long Thành tăng mạnh “Những ngày qua, lượng xe ô tô đi vào đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tăng mạnh” - ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam, cho biết. Cụ thể, trong những ngày sau tết, lượng xe qua tuyến cao tốc tăng đều và cao điểm lên gần 16.900 lượt xe, tăng khoảng 9.000 xe so với những ngày đầu thông xe (2-1). “Lượng xe tăng chủ yếu do người dân chọn hướng đi nhằm tránh các điểm nóng kẹt xe thường gặp trên quốc lộ 1 (đoạn qua Biên Hòa, Đồng Nai) và rút ngắn được thời gian đi lại (nhất là về Bà Rịa-Vũng Tàu) do tốc độ lưu thông cao. Lượng xe ô tô con chiếm tỉ lệ lớn với gần 80%” - ông Tuấn nói. Việc một lượng lớn ô tô chọn tuyến cao tốc này đã giúp giao thông trên xa lộ Hà Nội, đoạn trước khu du lịch Suối Tiên và ngã tư Vũng Tàu (Biên Hòa) trong những ngày cao điểm thông thoáng hơn nhiều so với mọi năm. M.PHONG