Taxi, xe đò tăng giá 12-20%

Thông báo giá mới của Vinasun cho biết, đối với loại xe 4 chỗ, giá mở cửa là 10.000 đồng/km; giá km tiếp theo là 13.500 đồng/km.

Đối với loại xe Innova 7 chỗ, giá cước là 14.000 đồng/km (dòng J) và 14.500 đồng/km (dòng G).



Hiện nay, do chưa thể hoàn tất kiểm định tất cả đồng hồ cho 4.000 xe nên Vinasun áp dụng hai giá cước.



Theo đó, 2.000 taxi đã được kiểm định và lập trình lại đồng hồ tính theo giá cước mới nói trên; những taxi còn lại chưa kiểm định áp dụng giá cước cũ.

Đại diện của Vinasun cho biết, đối với xe chạy giá cước cũ, mỗi ngày, công ty phải bù lỗ 70.000 đồng/xe, tương đương với 140 triệu đồng/ngày.



Tương tự, ba hãng taxi còn lại cũng tăng giá cước với giá trung bình khoảng 1.500 đồng/km.



Theo thống kê của Hiệp hội Taxi TP.HCM, hơn 30 doanh nghiệp (với khoảng 10.000 xe) đang làm các thủ tục trình cơ quan chức năng để chuẩn bị áp dụng mức giá mới trong vài ngày tới.



Cùng ngày, theo thông tin từ Bến xe Miền Đông, 10 doanh nghiệp đầu tiên đã thông báo với Ban quản lý bến tăng giá cước, mức tăng 15-20%.



Ông Huỳnh Hải Oanh, Phó giám đốc Bến xe Miền Tây cũng cho biết, hiện có hai doanh nghiệp tại bến đã đăng ký giá cước mới với mức tăng 18% so với giá vé cũ.



Trước đó, trao đổi với PV, ông Thái Văn Chung, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM nói, các doanh nghiệp trong hiệp hội đã tăng giá cước vận tải hàng hóa 15-20% so với giá cước cũ.





Theo Trần Duy (TNO)