Tây Nam Bộ đón vùng áp thấp

(PL)- Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (16-11), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây-tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Chiều nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực đất liền các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trước đó, TP.HCM và các tỉnh Tây Nam Bộ đã tập trung lực lượng lên kế hoạch phòng, chống áp thấp nhiệt đới vì có tin áp thấp có thể mạnh lên thành bão. Ngày 15-11, tại Cần Giờ (TP.HCM), toàn bộ ngư dân đều nhận thông báo không được ra khơi. Cán bộ, chiến sĩ hải quân trực chiến tại đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) để di dời người dân đảo đến nơi an toàn khi bão đổ bộ.

Ngày 15-11, hầu hết các tỉnh ĐBSCL đều cho học sinh nghỉ học. Riêng tại Hậu Giang, thông báo cho học sinh mẫu giáo, tiểu học nghỉ học đến hết ngày 16-11. Đến chiều tối 15-11, các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã trong tư thế ứng phó bão. Ngành chức năng các địa phương đã kêu gọi tàu thuyền cùng ngư dân đang hoạt động trên biển vào bờ neo đậu an toàn. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày, các dự báo cho thấy áp thấp đã suy yếu. Dù vậy, nhiều địa phương vẫn duy trì tư thế ứng phó với thiên tai.

