Tây Ninh: Tang thương chuyến xe hành hương

Tai nạn thảm khốc xảy ra vào rạng sáng 2-10 trên đường 784 đoạn chạy qua xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) giữa xe 16 chỗ 67B-004.57 và xe khách 35 chỗ 70B-015.23 đã khiến sáu người thiệt mạng tại chỗ, tám người khác bị thương nặng. Người dân ở gần hiện trường tai nạn cho biết khoảng 4 giờ sáng, họ nghe tiếng động lớn. Khi chạy ra thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: Một xe khách hư hỏng gần như toàn bộ, một xe móp méo, nhiều người chết tại chỗ, nhiều người khác bị thương kêu góc thảm thương.



11 người trong đại gia đình gặp nạn

Tài xế của xe 16 chỗ xuất phát từ An Giang đi Tây Ninh đã thiệt mạng tại chỗ. Những nạn nhân bị thương đã được người dân và cơ quan chức năng đưa ngay đến bệnh viện. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 2-10, một bác sĩ BV Tây Ninh cho biết: “Có tám bệnh nhân được đưa vào đây lúc 5 giờ 30. Hầu hết bệnh nhân đã ổn về sức khỏe nhưng tâm lý vẫn hoảng loạn. Riêng bệnh nhân Nguyễn Thị Ánh, 50 tuổi, tiên lượng rất xấu, hôn mê sâu, đa chấn thương, chấn thương não rất nặng nhưng không thể mổ vì đã quá chỉ định phẫu thuật”.

Chị Lê Thị Út, em gái của bà Ánh, đã bắt xe từ TP.HCM đến ngay bệnh viện để chăm sóc chị. Đến bệnh viện, chị gần như khuỵu xuống: “Anh rể tôi chết tại chỗ, tôi sợ chị tôi không qua khỏi”.

Em Nguyễn Văn Thương (14 tuổi, huyện An Phú, An Giang) bị xây xát vùng mặt nhưng rất hoảng loạn và khóc mỗi khi nhìn xung quanh không thấy người thân. Anh Phan Thành Đúng (25 tuổi, cậu của Thương) nghẹn ngào cho biết: “Tôi may không sao, chỉ bị trầy sơ sơ. Nhưng chuyến xe này toàn là người thân, họ hàng của tôi. Chiếc 16 chỗ thì gia đình họ hàng tôi đã hơn chục người, thêm bốn người hàng xóm. Khi hai xe đụng nhau, tài xế xe tôi chết tại chỗ, hàng xóm chết mấy người, cậu Hai với em họ tôi chết rồi. Má tôi cũng bị gãy xương…”.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc (bìa trái), Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ (kế bên) thăm hỏi em Nguyễn Văn Thương. Ảnh: HM

Có thể do tài xế ngủ gật



Gia đình, dòng họ của anh Đúng là tín đồ đạo Cao đài. Năm nào gia đình anh cũng hành hương về Tòa thánh Cao đài dịp rằm tháng 8 để dâng lễ.

Dì của anh Đúng là bà Trần Thị Thúy ngồi thất thần bên ngoài hành lang nhìn vào phòng cấp cứu. “Chồng tôi cũng nằm ở trỏng, chỉ bị tét mũi. Nhưng anh chồng tôi và cháu tôi mất rồi… Thuê xe đi từ 7 giờ tối, dự định là sáng sớm sẽ tới để mọi người có thời gian đi chơi, tham quan rồi mới đi cúng. Tôi ngồi sát bên tài xế, tôi nghe ảnh nói buồn ngủ quá, tôi mới kêu ảnh tấp vô đâu đó ngủ đi nhưng ảnh nói ráng xíu nữa tới. Rồi sau đó thì tôi ngủ quên, đến khi nghe rầm một cái, tôi mới bò xuống xe kêu cứu. Ngó lên thấy tài xế chết rồi tôi quíu hết luôn”.

Trung tá Trần Tất Thành (Công an huyện Dương Minh Châu) cho biết thêm: “Các nạn nhân đều ngủ say trước khi xảy ra tai nạn nên họ không biết chuyện gì xảy ra”.

Đến chiều 2-10, một nạn nhân đã xuất viện, bốn nạn nhân khác đã được chuyển đến BV Chợ Rẫy theo yêu cầu của gia đình. Ba nạn nhân còn lại đã qua nguy hiểm. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết những bệnh nhân còn tiếp tục điều trị ở BV Tây Ninh sẽ được chăm sóc y tế với các loại thuốc men, kỹ thuật tốt nhất tại đây và được miễn phí toàn bộ, kể cả phương tiện vận chuyển về gia đình.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do xe 16 chỗ đã lấn làn va chạm với xe khách 35 chỗ. Trong khi đó, cung cấp thông tin cho báo chí, ông Nguyễn Thanh Ngọc cho biết: “Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân gây tai nạn có thể do tài xế đi đường xa mất ngủ nên lạc tay lái. Qua giám sát hành trình thì thấy tốc độ hai xe không phải quá cao…”.