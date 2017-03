Tây Ninh: Vu khống chánh án, ba cha con vào tù

Ngày 16-7, dưới sự chứng kiến của khá đông người dân, TAND huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tuyên phạt Phạm Văn Lầu 18 tháng tù, hai con của bị cáo Lầu là Phạm Thị Loan 15 tháng tù, Phạm Văn Phụng 12 tháng tù về tội vu khống.

Chửi bậy, vu chánh án ăn hối lộ

Đây là vụ án mà Pháp Luật TP.HCM đã từng phản ánh. Theo hồ sơ, ngày 20-2 (mùng 7 tết), do không đồng ý với kết quả của TAND tỉnh tuyên người nhà thua kiện trong một vụ tranh chấp đất, bị cáo Lầu đã đạp xe đến nhà riêng của ông Nguyễn Hòa Hiệp, Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh.

Thấy nhà ông Hiệp đóng cửa, bị cáo chửi vọng vào trong: “Mày xử sao mà chị tao không còn cục đất? Mày ăn hối lộ mới xử như vậy. ĐM, mày ra đây!”… Sau đó, bị cáo tiếp tục đi qua đi lại, chửi nhiều lần cùng nội dung trên.

Lúc này, một người đối diện nhà ông Hiệp kêu bị cáo vào nhậu. 10 phút sau, bị cáo lại ra cổng đứng chửi tiếp. Quá bức xúc, sau khi ra bảo bị cáo về nhưng vẫn bị chửi bới và thách thức, ông Hiệp đã xô một cái làm bị cáo té ngã khiến rất đông người dân xung quanh hiếu kỳ vây đến xem.

Nghe tin cha bị xô ngã, Loan chạy đến chửi ông Hiệp: “Ông xử ẩu, ông ăn hối lộ 100 triệu đồng nên mới xử ép. Người ta có bằng khoán mà xử trắng tay không còn cục đất. Chỉ có ăn hối lộ mới giàu chứ làm gì mà giàu”...

Lúc này, ông Hiệp đứng phía trong hàng rào giải thích không được nên dùng chân trái đạp vào người Loan làm bị cáo ngã rồi bỏ vào nhà. Loan lượm cục đá to ném vào phía trong nhưng không trúng ai và tiếp tục chửi.

Khoảng 10 phút sau, đến lượt Phụng (em Loan) chạy tới, chửi ông Hiệp: “ĐM, ông làm tòa án mà ông ăn hối lộ 100 triệu. Người ta nói, ông còn đánh người ta. Người ta có cả bằng khoán mà xử trắng tay thế mà coi được hả? Tôi thưa ông tra trung ương cho biết!”… Thấy ông Hiệp đứng phía trong hàng rào, Phụng đưa tay đánh trúng ông Hiệp một cái rồi tiếp tục chửi và dọa nếu ông Hiệp bước ra sẽ “mạng đổi mạng”.

Chỉ khi công an huyện đến can thiệp thì đám đông mới giải tán. Sau đó, ông Hiệp đã làm đơn gửi công an huyện yêu cầu khởi tố cha con bị cáo Lầu vì đã cố tình vu khống ông ăn hối lộ.

Chỉ chửi bậy, không vu khống?

Tại phiên xử hôm qua, bị cáo Lầu thừa nhận hôm xảy ra sự việc, bị cáo có uống rượu trước khi đến nhà chánh án TAND tỉnh để “nhờ tư vấn pháp luật”. Tuy nhiên, khi không được vào nhà thì bị cáo đã nổi nóng và chửi thề. Sau đó bị cáo có chửi lớn tiếng hơn và có nhiều lời tục tĩu mang tính chất xúc phạm ông chánh án. Tuy nhiên, Lầu cho rằng mình không hề có lời nào nói ông chánh án ăn tiền hối lộ. Từ đó, bị cáo cho rằng mình bị VKS truy tố oan.

Bị cáo Loan thì khai nhận ngoài những lời tục tĩu thì có nói một vài câu đại ý như “không ăn hối lộ thì lấy đâu ra mà giàu thế”… chứ không nói cụ thể là ông chánh án đã ăn tiền hối lộ 100 triệu đồng. Theo Loan, đó chỉ là những lời nói bâng quơ chứ không có ý nhắm vào ông Hiệp và nói ông Hiệp ăn hối lộ. Tương tự, bị cáo Phụng cũng thừa nhận ngoài những lời chửi thề thì bản thân cũng có nói một vài câu nhưng không có ý nói ông Hiệp ăn hối lộ. Cả Loan và Phụng đều cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc họ nóng nảy là do thấy cha bị ông Hiệp đối xử ép. Bản thân Loan bị ông Hiệp làm té ngã nên càng tỏ ra nóng nảy hơn.

Có mặt tại tòa, cả ba nhân chứng đều khẳng định khi nghe thấy ồn ào, họ chạy ra thì thấy cha con Lầu đang cùng nhau chửi về phía cửa nhà ông Hiệp. Một nhân chứng nói có nghe các bị cáo chửi ăn hối lộ gì đó nhưng không biết nói như vậy có nhắm vào ông Hiệp hay không.

Theo luật sư của bị cáo Lầu, bị cáo có hành vi xúc phạm ông Hiệp bằng những lời lẽ thô tục khó nghe nhưng mức độ vi phạm nhỏ, chỉ đáng xử phạt hành chính là đủ để giáo dục, răn đe. Việc truy tố xét xử bị cáo Lầu về tội vu khống là quá nặng và không cần thiết. Đối với hai bị cáo Loan, Phụng, tính chất hành vi phạm tội đơn giản, không còn nguy hiểm cho xã hội nên luật sư đề nghị tòa áp dụng khoản 1 Điều 25 BLHS để miễn trách nhiệm hình sự cho họ.

Thiếu thành khẩn, bị phạt tù

Tranh luận, đại diện VKS huyện cho rằng dựa vào các chứng cứ đã có đủ căn cứ kết luận ba bị cáo phạm tội vu khống. Việc bị cáo Lầu kêu oan là không có cơ sở bởi lời khai của nạn nhân, các nhân chứng thể hiện rõ bị cáo là người đầu tiên chửi ông Hiệp ăn hối lộ, sau đó hai con bị cáo đến sau mới nói tiếp ý đó.

Tuy nhiên, theo VKS, các bị cáo đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, gia đình có công với cách mạng, xét tính chất và mức độ phạm tội của họ thì cũng nên xét giảm nhẹ một phần. Vì thế, VKS chỉ đề nghị tòa phạt bị cáo Lầu từ 18 đến 24 tháng tù treo, Loan chín tháng tù treo, Phụng từ sáu đến chín tháng tù treo.

Không khoan dung như VKS, tòa nhận định không thể cho các bị cáo hưởng án treo vì các bị cáo xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của ông Hiệp trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Không những thế, hành vi phạm tội của các bị cáo còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn của địa phương, cần phải có mức án thích đáng. Mặt khác, tuy các bị cáo nhân thân tốt nhưng lại chưa thực sự thành khẩn, ăn năn hối cải.

Từ đó, tòa đã áp dụng khoản 2 Điều 122 BLHS (VKS chỉ truy tố theo khoản 1) để tuyên phạt các mức án như trên.

Người kêu oan, kẻ xin giảm nhẹ Sau phiên xử sáng qua, trao đổi với luật sư, bị cáo Lầu cho biết sẽ kháng cáo kêu oan vì không phạm tội như cấp sơ thẩm quy kết. Bị cáo Lầu cho rằng vì tức tối chuyện người nhà thua kiện nên chỉ muốn chửi ông Hiệp cho bõ tức chứ không có hàm ý nói ông Hiệp nhận hối lộ của ai. Hai bị cáo Loan và Phụng cũng nói sẽ kháng cáo và có khả năng là xin giảm nhẹ hình phạt chứ không kêu oan.

SONG NGUYỄN