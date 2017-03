Tên đường lạ ở TP.HCM

Đến các địa bàn như Q.12, H.Hóc Môn, Q.Tân Phú, Q.Bình Tân hỏi tên đường thì nhiều người ngao ngán. PV đã dành nhiều thời gian khảo sát và ghi nhận hàng trăm tên đường với bảng chỉ dẫn đủ kiểu viết tắt kèm ký tự đánh đố người đi đường.











Tên đường một đằng dân ghi một nẻo



Ngày 20.5, chúng tôi đến P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú không khỏi bất ngờ khi tên đường ghi trong bảng chỉ dẫn là Đàm Thận Huy nhưng trên địa chỉ của gần chục hộ tại đây cùng ghi Đàm Thuận Huy. Bà Lắm, một trong số những nhà ghi tên này lý giải: “Tuyến đường này mới vừa được đặt tên chừng hơn 1 năm nay. Ban đầu nhiều người nghe nói tên chẳng biết Thận hay Thuận nhưng nghe chữ Thuận xuôi tai hơn nên ghi theo”.

Trên đường Phan Văn Hớn (thuộc xã Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn) có gần chục bảng tên đường cắt ngang ghi XTT 4, XTT 8-7A, có bảng chi tiết hơn nhưng cũng viết tắt giữa chữ là “Tuyến 11 - /2004 Xuân T Thượng” hoặc “Tuyến Xuân Thới Thượng 53” kèm một bên là bảng chỉ dẫn “Đường Cựu Chiến Binh Không Rác”. Tương tự các tuyến đường có gắn bảng là: TMT 01, TMT 02 hay TMT 2A, TMT 14A (P.Trung Mỹ Tây, Q.12), TTH 01, TTH 02 (P.Tân Thới Hiệp, Q.12); hay TTN 01, TTN 14, TNT 17 (P.Tân Thới Nhất, Q.12), Bàu Cát 1, Bàu Cát 2...(Q.Tân Bình) cũng xuất hiện dày đặc. Tại Q.Bình Tân thì có thêm những cái tên khó hiểu như: Liên Khu 2-5, Liên Khu 10-11, Liên Khu 16-18…Trong khi đó, nhiều tuyến đường mà tên nghe rất lạ vẫn đang dần được quen hơn: Vành Đai Trong, Kênh Nước Đen, Lộ Tẻ, Bờ Tuyến (Q.Bình Tân); Đường Dọc Kênh 19-5, Cầu Xéo, Bờ Bao Tân Thắng, (Q.Tân Phú). Hay tên được đặt theo kiểu: Đường Vào Chùa Khánh An, Đường Vào Chợ An Sương (Q.12), Đường Vào Trường cấp I, II Bình Chánh (H.Bình Chánh).Giữa tháng 5.2012, chúng tôi có một cuộc hẹn tại một địa điểm ở Q.Bình Tân với thông tin tại địa chỉ XYZ trên đường 7A, P.An Lạc, Q.Bình Tân. Để tìm đến đây chúng tôi được một người dân địa phương hướng dẫn (theo hướng từ Q.1 về hướng Bến xe Miền Tây) chi tiết như sau: Từ đường An Dương Vương rẽ phải vào đường số 7, sau đó vào đường Vành Đai Trong quay ngược lại đường số 7 (đường một chiều) rẽ vào đường số 8, chạy một đoạn nữa là đến đường 7A. Mới nghe đã thấy rối nhưng thực tế chúng tôi càng rối hơn khi bị lạc vào mê trận những con số.Thực tế như sau: Từ đường An Dương Vương rẽ vào đường số 7 bắt đầu thấy xuất hiện đường số 2A, 2B, 2, 4, 6, 12A đến Vành Đai Trong sau đó số 12, 8 và cuối cùng mới là điểm 7A . Sau khi vất vả dò từng số đường và liên tục hỏi người dân địa phương chúng tôi mới đến được điểm hẹn. “Ở đây mà chạy lỡ lạc một đường thôi là những người lạ khó lòng thoát ra nhanh được lắm”, anh Nguyễn Văn Hoàng (ngụ P.An Lạc, Q.Bình Tân) nói với chúng tôi.Theo Giang Phương (TNO)