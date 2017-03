Tên trộm bị bắt vì tò mò muốn xem mặt nữ khổ chủ

Hai đối tượng Tôn và Trường.



Điều tra của cơ quan công an cho thấy, Tôn và Trường đều nghiện ma túy. Để có tiền ăn tiêu, hàng ngày, hai đối tượng lượn lờ quanh các khu dân cư, tăm tia xe máy để ở nơi không có người trông giữ, hoặc đột nhập nhà dân để trộm xe.



Ngày 21/3, phát hiện nhà chị B. (ở phường Bồ Đề, quận Long Biên) để xe nơi sơ hở, không người trông giữ, Tôn đứng ngoài cảnh giới để Trường đột nhập vào nhà chị Bích, dắt chiếc xe Honda Lead ra ngoài.



Lục soát cốp xe, thấy giấy tờ tùy thân và ảnh chị B., Tôn vừa muốn bắt bị hại phải chuộc giấy tờ, vừa tò mò muốn xem mặt cô gái trẻ. Cuối tháng 3, Tôn nhắn tin vào máy của chị B, nói đang giữ giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe máy của chị và yêu cầu chị nếu muốn chuộc lại giấy tờ thì sang Bắc Ninh để gặp.



Nghi ngờ đây là đối tượng trộm xe của mình, chị B đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo. Khi đối tượng vừa gặp chị B tại cổng một khu công nghiệp ở Bắc Ninh, tổ công tác CAP Bồ Đề đã ập vào kiểm tra, làm rõ đối tượng là Nguyễn Hoàng Tôn.



Ban đầu, Tôn quanh co, khai tình cờ nhặt được chiếc túi xách của chị B. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã buộc Tôn cúi đầu nhận tội, khai ra đồng phạm là Lương Văn Trường.



Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, trong tháng 3/2014, ngoài vụ việc trên, hai đối tượng Tôn và Trường đã gây ra 9 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố. Xe máy lấy được, chúng đem bán với giá từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng/chiếc cho các đối tượng chuyên tháo dỡ xe, bán lẻ phụ tùng.