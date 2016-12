Tết dương lịch, từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa lớn

Sáng 1-1-2017, độ ẩm không khí sẽ tăng lên, nhiệt độ nhích nhẹ. Miền Bắc có khả năng mưa và mưa rào, tập trung ở các tỉnh phía tây Bắc Bộ.

Từ nay đến ngày 1-1-2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 24-27 độ C. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.